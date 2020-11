MagSafe Duo : le chargeur sans fil d’Apple ne délivre que 11W ou 14W de puissance

Comme l’a noté Mark Gurman de Bloomberg, le MagsSafe Duo ne rechargera les appareils que jusqu’à 11W avec un adaptateur USB-C de 20W, et jusqu’à 14W avec un adaptateur de 27W ou plus.

Apple MagSafe Duo – Crédit : Apple

Le chargeur MagSafe d’Apple est un accessoire assez controversé. Celui-ci semble abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. De plus, les iPhone 12 mini ne sont compatibles qu’avec une puissance de 12 W maximum, contre 15 W pour les autres modèles. Un autre modèle va bientôt être mis en vente, le MagSafe Duo, pour recharger simultanément vos iPhone 12 et Apple Watch.

Le double chargeur sans fil est déjà listé à 149,00 euros sur le site officiel d’Apple, mais est affiché comme étant « bientôt disponible ». Cependant, tout comme le modèle classique, on peut s’attendre à des performances mitigées.

Apple MagSafe Duo : 11W ou 14W pour recharger votre iPhone 12

Apple a récemment mis à jour la page du produit pour donner plus d’explications sur ses performances. On apprend aujourd’hui que le MagSafe Duo sera capable de recharger un iPhone 12 à une puissance de 11W s’il est utilisé avec un adaptateur secteur 20W (vendu séparément, à 25 euros sur le site d’Apple), et à 14W si vous utilisez un adaptateur secteur de 27W ou plus.

Le problème, c’est que les puissances indiquées semblent vraiment faibles comparées à la concurrence. De plus, seul un câble USB-C est vendu avec le MagSafe Duo. Apple ne fournit pas le chargeur 20W avec ses appareils. Cela fait monter le prix de l’accessoire à 174 euros et non 149 euros. L’entreprise californienne ne vend aucun chargeur 27W. Le seul qu’Apple propose est le Anker PowerCore Fusion Power Delivery de 30W, qui est vendu 99,95 euros. Il faudra donc mieux vous tourner vers notre guide des meilleurs chargeurs USB-C compatibles Apple.

L’avantage du MagSafe Duo est de pouvoir recharger plusieurs appareils en même temps, comme votre iPhone et vos AirPods. Cependant, avec une puissance de seulement 11W, la recharge durera beaucoup plus longtemps qu’en filaire ou avec le MagSafe classique.

Source : Mark Gurman