iPhone 13 : Always On, Magsafe+, nouveaux capteurs photo, de nouvelles informations fuitent

Le youtubeur EverythingApplePro a partagé de nouvelles informations concernant toute la gamme d’iPhone de 2021, en partenariat avec le célèbre leaker Max Weinbach.

iPhone 13 – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Tout d’abord, selon Max Weinbach, le design de l’iPhone 13 sera similaire à celui de cette année, mais son dos pourrait être légèrement modifié. En effet, celui-ci serait plus texturé que cette année, ce qui permettrait de le rendre moins glissant.

Ensuite, Weinbach confirme que les deux iPhone 13 Pro et Pro Max seront équipés d’un écran LTPO avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cela permettra à Apple de proposer une fonctionnalité Always On Display similaire à celle de l’Apple Watch. Sur sa montre, Apple est capable de diminuer le taux de rafraichissement à 1 Hz lorsque l’écran est éteint, ce qui suffit à afficher l’heure et les notifications. En conséquence, l’iPhone 13 Pro pourrait être un peu plus autonome que l’iPhone 12 Pro.

Nouveaux capteurs photo pour l’iPhone 13 et un MagSafe plus puissant

Le MagSafe devrait quant à lui profiter d’une amélioration bienvenue. Selon Weinbach, Apple pourrait augmenter la puissance des aimants à l’arrière de l’iPhone. Le nouveau mode de rechargement sans fil n’a pas été apprécié de tous les utilisateurs, puisqu’il peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. Néanmoins, grâce à des aimants plus puissants, les utilisateurs devraient avoir moins de chances de perdre leurs accessoires secondaires comme les porte-cartes en cuir compatibles MagSafe.

Concernant la photo, l’iPhone 13 pourrait se doter d’un mode d’astrophotographie, qui s’activerait automatiquement. Les utilisateurs pourront aussi profiter d’un mode portrait en vidéo avec la caméra selfie. De plus, le capteur ultra grand-angle et le téléobjectif seraient améliorés.

Enfin, tout comme les nouveaux chez Samsung, Apple pourrait bientôt dévoiler ses AirTags. Selon Jon Prosser, ceux-ci pourraient arriver dès le mois de mars, aux côtés d’un nouvel iPad Pro. Un Airtag sera utile pour retrouver les objets perdus grâce à l’application « Localiser ». Ils seront conçus pour s’attacher à divers objets tels que les clés, le sac à main, le portefeuille, etc. Si un autre utilisateur d’iPhone trouve un AirTag, il pourra directement appeler ou envoyer un SMS au propriétaire, grâce à la connexion Bluetooth entre son smartphone et l’AirTag perdu.

Source : EverythingApplePro