Apple iPad mini : nouveau design, 5G, USB-C et 80% plus puissant, on vous dit tout

C’est la petite révolution de cette rentrée. Aux côtés de l’iPad 2021, l’iPad mini est de retour. Cinq générations se sont succédées depuis 2012. La dernière date de 2019. Le design de l’iPad mini n’avait que peu évolué au fil des années. Apple s’est retroussé les manches pour proposer une vraie nouveauté sur cette gamme.

iPad mini – Crédit : Apple

L’iPad mini adopte le design des iPad Air et Pro

Le nouvel iPad mini adopte donc le format des iPad Pro et iPad Air. Anguleux, il arbore fièrement un écran qui occupe une large partie de la face avant. A l’instar du dernier iPad Air, Touch ID a été déplacé sur le bouton power, sur la partie supérieure. Apple profite de cette refonte pour placer deux haut-parleurs stéréo dans son iPad mini. Un manque depuis la première génération.

Dans sa conception, il accueille donc un grand écran de 8,3 pouces. Pas d’Oled ici, mais du LCD, enfin un Liquid Retina Diplay, dixit Apple. Cet écran est True Tone, avec donc une colorimétrie adaptative. Il offre une luminosité maximale de 500 nits et un revêtement déflecteur.

iPad mini – Crédit : Apple

Et ce n’est pas tout puisqu’en adoptant le design de ses grands-frères, l’iPad mini gagne au passage l’USB-C. Idem pour l’Apple Pencil puisqu’il est compatible avec la dernière génération et peut donc le charger sur son côté magnétique.

L’iPad mini hérite du processeur des iPhone 13

Côté performances, deux ans se sont écoulés depuis le lancement de l’iPad mini 5. Aussi, son remplaçant gagne-t-il en puissance. La faute à la présence du tout beau tout neuf Apple A15 qui équipe les iPhone 13 et 13 Pro. Celui-ci lui offre 80% de performances graphiques en plus et un CPU 40% plus rapide que l’ancienne génération. Outre les amateurs de petites tablettes, Apple cible aussi et surtout les professionnels avec cet iPad mini. Designers, pilotes, docteurs, tous sont mis en avant dans la vidéo promotionnelle de l’iPad mini.

Cet A15 apporte aussi son lot de nouveautés côté intelligence artificielle. Ici ce sont des fonctions de reconnaissance d’images ou d’apprentissage de langue qui sont évoquées par Apple via son Neural Engine. Ainsi, cet iPad mini peut reconnaître du texte dans une photo puis le traduire dans sept langues différentes.

Apple A15 – Crédit : Apple

Wi-Fi 6 et 5G, l’iPad mini se met à jour

Côté connectivité, on a droit à la crème du moment, à savoir du Wi-Fi 6 et de la 5G pour le modèle idoine. La partie photo ressemble à celle du nouvel iPad. On a un capteur selfie ultra grand-angle de 12 mégapixels avec Center Stage (zoom dynamique). A l’arrière, c’est aussi un capteur de 12 mégapixels qui trône avec un flash True Tone.

iPad mini – Crédit : Apple

Nouveau design, USB-C, Apple Pencil, Center Stage, 5G, c’est un tout nouvel iPad mini que propose Apple aujourd’hui. C’est la petite tablette que l’on attendait depuis des années jusqu’à désespérer de la voir arriver un jour.

L’iPad mini sera disponible le 24 septembre. Son prix annoncé est de 499 $ en Wi-Fi, avec 64 Go de stockage. Une option 256 Go est disponible. En Wi-Fi+Cellulaire, il faut compter 649 $. Quatre finition seront proposées : rose, violet, space gray et starlight.

Source : Apple