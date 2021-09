Nouvel iPad 2021 : Apple change tout sauf son design

Personne ne les attendait ce soir. Apple a finalement profité de sa conférence de rentrée pour lancer deux nouveaux iPad. L’un remplace l’iPad d’entrée de gamme, quand l’autre réinvente tout simplement l’iPad mini en adoptant le design caractéristique des iPad et iPhone actuels.

iPad 2021 – Crédit : Apple

Design inchangé, prix serré et accessoires toujours compatibles

Le nouvel iPad ne s’encombre pas d’un design compliqué. Non, il récupère simplement celui de son prédécesseur. Il faut dire qu’Apple compte en vendre des pelletés et l’affiche donc à un prix tout doux : 329 $. On peut imaginer un 329 € chez nous. Pour le consommateur, avoir un design inchangé rime avec compatibilité puisque tous les accessoires de l’ancien modèle demeurent d’actualité.

Une bonne chose pour nos portefeuilles, notamment en ce qui concerne l’Apple Pencil de première génération toujours facturé 99 €. Cela va donc sans dire, le nouvel iPad conserve son port Lightning. Notons tout de même qu’Apple évoque un chargeur USB-C de 20 Watts, pour une liaison facilité avec les MacBook, sans nul doute.

L’iPad 2021 gagne True Tone et un Apple A13 Bionic

Cette tablette de 10,2 pouces dispose toujours d’un bouton Home avec Touch ID, c’est d’ailleurs la dernière à en posséder un chez Apple. L’écran est Retina et pour la première fois sur cette gamme, il est équipé de la technologie True Tone pour une température de couleurs qui s’adapte à la luminosité de la pièce et donc un affichage plus naturel.

Sous le capot, on trouve un système aux performances avancées puisque le nouvel iPad hérite de l’A13 Bionic qui équipait les iPhone 11 et plus récemment l’iPhone SE. Apple avance qu’il est 20% plus puissant que l’iPad actuel. Il est en outre en mesure de faire fonctionner iPadOS 15 et toutes ses fonctions avancées telle que Live Text qui permet de reconnaître le texte dans une photo.

iPad 2021 – Crédit : Apple

Parlons aussi de la photo. Il possède un capteur selfie ultra grand-angle de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage. Celle-ci est en fait un suivi du sujet, changeant sa longueur focale en fonction de sa position. A l’arrière, on a un capteur de 8 mégapixels.

Le nouvel iPad 2021 sera disponible dès la semaine prochaine en gris et Space Grey. Son prix est de 329 $ pour la version 64 Go Wi-Fi et 459 $ pour ceux qui veulent la 4G en sus. Une version 256 Go est aussi prévue, mais le prix n’est pas encore communiqué.

iPad 2021 – Crédit : Apple

Source : Apple