Apple iPhone 13 et iPhone 13 Pro/Pro Max : plus rapide, plus autonome, plus efficace

A nouvelle année, nouveaux iPhone : après l’iPhone 12 et ses déclinaisons Pro et Pro Max lancées en 2020, Apple dévoile aujourd’hui une nouvelle génération de son célèbre smartphone. Loin d’être superstitieux, le constructeur présente en tout quatre déclinaisons de l’iPhone « 13 », de la version classique à l’iPhone 13 Pro Max en passant par l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Mini.

Apple iPhone 13 – Crédit : Apple

L’iPhone 13 est proposé en cinq coloris : blanc, bleu, noir, rose et rouge. En revanche concernant les modèles Pro, Apple présente quatre coloris exclusifs : Graphite, Or, Argent et Bleu azur.

Apple iPhone 13 : design similaire, meilleur écran

Le design global de l’iPhone 13 est semblable au modèle précèdent, l’iPhone 12. Cependant, la firme réduit la taille de l’encoche supérieure mais la conserve, celle-ci étant indispensable à la technologie de reconnaissance faciale Face ID. L’iPhone 13 est également plus épais que son prédécesseur, et ce de 0,26mm. Le bloc photo, protégé par une couche de cristal de saphir, est également un peu plus imposant.

Apple iPhone 13 Pro – Crédit : Apple

La taille de l’écran Super Retina XDR varie de 5,4 pouces pour l’iPhone Mini à 6,7 pouces pour la version Pro Max en passant par 6,4 pouces pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13. Les dalles OLED utilisées offrent un contraste pouvant atteindre 800 nits, facilitant l’utilisation en extérieur. Mieux encore, en mode HDR, le contraste culmine à 1200 nits. Bonne nouvelle, Apple propose enfin un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; la marque avait fait machine arrière à ce sujet concernant l’iPhone 12, craignant une trop forte consommation énergétique. Les dalles OLED permettent un taux de rafraichissement variable (de 10 Hz à 120 Hz) afin d’économiser la batterie. Attention toutefois, seuls les modèles Pro et Pro Max sont concernés, les autres restants à 60 Hz.

En ce qui concerne la connectivité de l’appareil, Apple offre ici ce qui se fait de mieux en la matière. L’iPhone 13 et ses déclinaisons sont évidement compatibles 5G, grâce à l’emport d’un modem Snapdragon X60 fabriqué par Qualcomm. Coté WiFi, le smartphone utilise la nouvelle norme 6E, qui ajoute une troisième bande de fréquence. Cette technologie permet une connexion plus stable et un meilleur débit, jusqu’à 11 Gb/s.

Apple iPhone 13 Pro – Crédit : Apple

Apple améliore (encore) la partie photographie : les caméras utilisés permettent une ouverture très grande, jusqu’à f/1.5. Si ces optiques permettent de faire de meilleures photos en basse luminosité, ils améliorent aussi la qualité globale des captures. L’intégralité des déclinaisons de l’iPhone 13 est équipé du stabilisateur optique Sensor Shift. Ce n’était pas le cas sur l’iPhone 12, dont l’unique modèle à en bénéficier est la version Pro Max. Le nouveau téléphone bénéficie également des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 en matière de photographie, notamment la correction automatique du lens flare. Les iPhone 13 Pro et Pro Max bénéficient en outre d’un mode Macro, avec une mise au point pouvant descendre jusqu’à 2 cm sur la caméra Ultra Wide.

Les capteurs photo de l’iPhone 13 Pro Max – Crédit : Apple

La vidéo n’est bien entendu pas oubliée : en plus de la possibilité d’enregistrer en 4K Dolby Vision HDR 4K jusqu’à 60 images par seconde, Apple introduit un nouveau mode Cinématique sur tous ses nouveaux iPhone, avec en particulier la possibilité de changer de manière intelligente et par anticipation la mise au point. Ce procédé, connu sous le nom de rack-focus (ou bascule de point), est avant tout destiné à favoriser un personnage ou un autre disposé dans la profondeur de champ d’un plan.

Un processeur A15 Bionic plus puissant et plus efficace

Le nouveau processeur A15 Bionic, gravé en 5 nm, est un véritable monstre de puissance. Il intègre un nouveau Neural Engine à 16 coeurs, un ISP amélioré ainsi qu’un CPU à 6 coeurs (deux hautes performances et quatre à haute efficacité énergétique) et un GPU à 4 coeurs (cinq coeurs sur les modèles Pro et Pro Max). L’ensemble compte près de 15 milliards de transistors.

Apple iPhone 13 – Crédit : Apple

Niveau autonomie, et malgré ce SoC plus puissant, l’iPhone 13 surpasse son prédécesseur. Le modèle Mini embarque une batterie de 2406 mAh, tandis que la version standard affiche 3095 mAh. L’iPhone 13 Pro Max dispose quant à lui de 4352 mAh de capacité. En pratique, l’iPhone 13 offre deux heures et demi d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone 12, tandis que l’iPhone 13 Pro procure 1h30 d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone 12 Pro.

L’iPhone 13 est proposé au prix de 909€ dans sa version 128 Go (des modèles 256 Go et 512 Go sont également proposés à respectivement 1029€ et 1259€), tandis que l’iPhone Mini coûtera 809€ en 128 Go, 929€ en 256 Go et 1159€ en 512 Go. L’iPhone Pro sera proposé à partir de 1159€ en 128 Go, 1270€ en 256 Go, 1509€ en 512 Go et à 1739€ dans sa version 1 To. Son grand frère, l’iPhone 13 Pro Max, sera disponible à partir de 1259 euros en version 128 Go, 1379€ en 256 Go, 1609€ en 512 Go et 1839€ pour 1 To. Les précommandes de tous les modèles seront possibles dès vendredi 17 septembre, pour une sortie officielle le 24 septembre.

Apple iPhone 13 Pro – Crédit : Apple

Source : Apple