iPhone 13 vs iPhone 12 : qu’est-ce qui change ?

Apple vient de dévoiler toutes les caractéristiques de l’iPhone 13. Plus puissant, enrichi d’innovations logicielles et vidéo, il promet selon son concepteur de nouveaux usages toujours plus incroyables… Voici les nouveautés qui le différencient de son prédécesseur l’iPhone 12.

Fidèle au rendez-vous, Apple a présenté ce mardi 14 septembre, en plus de nombreuses nouveautés, sa génération d’iPhone 2021, composée comme l’an passé de quatre modèles. L’iPhone 13, dans sa déclinaison la plus classique, apporte son lot de nouveautés, avec une bonne surprise, un prix qui reste identique à celui de l’an passé pour la capacité la plus basse, de surcroit doublée (128 Go au lieu de 64 Go).

Quel prix pour l’iPhone 13 vs l’iPhone 12 ?

S’ils démarrent au même niveau de prix, l’iPhone 13 bénéficie cependant d’une capacité nettement supérieure à celle de son prédécesseur. De même, la version 256 Go est 50 euros moins cher que ne l’était l’iPhone 12 à capacité équivalente. En revanche, il faudra débourser beaucoup plus pour la version 512 Go.

iPhone 13 (128 Go) : 909€

iPhone 13 (256 Go) : 1029€

iPhone 13 (512 Go) : 1259€

iPhone 12 (64 Go) : 909€

iPhone 12 (128 Go) : 959€

iPhone 12 (256 Go) : 1079€

Date de sortie : l’iPhone 13 dans les temps

Apple n’a pas dérogé à la tradition et respecte les délais habituels. L’iPhone sera proposé en précommande dès le vendredi 17 septembre à 14 heures en France et comme d’habitude, il sera disponible en magasin une semaine plus tard, le vendredi 24 septembre.

Les caractéristiques comparées

iPhone 13 iPhone 12 Prix de base à partir de 909€ à partir de 909€ Ecran 6,1″, Super Retina XDR OLED 1170 x 2532 pixels à 460 ppp 6,1″, Super Retina XDR OLED, 1170 x 2532 pixels à 460 ppp 19.5:9 ratio Chipset A15 Bionic (5nm) A14 Bionic (5nm) OS iOS 15 iOS 14 Ram – 4 Go Stockage 128 / 128 / 256 Go 64 / 128 / 256 Go microSD Non Non Capteur principal 12 MP, f/1.6, Ultra grand-angle 12 MP, f/2.4 12 MP, f/1.6, Ultra grand-angle 12 MP, f/2.4 Zoom 2x optique, 5x numérique 2x optique, 5x numérique Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Enregistrement vidéo 4K à 60 i/s + Mode Cinématique (1080p à 30 i/s) 4K à 60 i/s Batterie – 2775 mAh Autonomie (streaming vidéo) 13h selon Apple 10h selon Apple Recharge sans-fil MagSafe 15W Qi 7,5W MagSafe 15W Qi 7,5W 5G Oui Oui Carte SIM Double SIM (nano-SIM et eSIM) Double SIM (nano-SIM et eSIM) Biométrie Face ID Face ID Résistance à l’eau IP68 IP68 Poids 173g 162g Dimensions 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Matériaux Face avant Ceramic Shield, Design en aluminium avec dos en verre Face avant Ceramic Shield, Design en aluminium avec dos en verre Couleurs Rouge (Product), lumière stellaire, minuit, bleu, rose Noir, Blanc, Rouge (Product), Vert, Bleu, Mauve

Un design dans la continuité

A première vue, l’iPhone 13 offre un design assez similaire à celui – il faut dire très réussi – de l’iPhone 12. On retrouve ainsi un cadre fin et élancé en aluminium (de qualité aérospatiale), avec quatre coins qui offrent un bel arrondi. Les tranches du smartphone restent carrées et le dos en verre. L’écran bénéficie d’une protection de type céramique. Apple insiste ainsi sur l’excellente résistance de son dernier-né, qui répond à la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Les dimensions de l’iPhone 13 restent quasi identiques à celles de son prédécesseur. Tout juste prend-il 0,25 mm d’épaisseur et une bonne dizaine de grammes. Rien qui ne sera franchement perceptible en main.

L’appareil se décline cette année en rose, bleu, minuit (proche du noir), lumière stellaire (proche du blanc) et rouge (product).

Les cinq coloris de l’iPhone 13

En examinant de plus près l’iPhone 13, on remarque tout de même quelques évolutions bienvenues. Ainsi la caméra TrueDepth, utile à la fonction de sécurité Face ID, bénéficie d’une nouvelle conception. Elle tient en effet désormais dans un espace qui a été réduit de 20 %. De ce fait l’encoche est plus petite, autorisant une surface d’affichage plus importante.

Au dos du smartphone, le bloc caméra a pour sa part été réorganisé. Les deux lentilles sont disposées en diagonale et non plus à la verticale.

Un écran plus éclatant

Du côté de l’écran, hormis une surface d’affichage légèrement augmentée grâce à la réduction de l’encoche, on reste sur des caractéristiques identiques à celles de l’an passé. La dalle conserve une diagonale de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels pour une haute résolution de 460 ppp. Apple renouvelle le choix du Super Retina XDR, avec la technologie OLED.

C’est du côté des performances qu’il faut chercher l’innovation, puisque la luminosité de cet écran est annoncée comme 28% plus haute, capable d’atteindre 800 nits, voire 1200 nits pour les contenus HDR. Apple met également en avant des noirs toujours plus profonds, la grande richesse de la gamme de couleurs et la précision de cet écran, compatible Dolby Vision, HDR10 et HLG… sans que ces performances nuisent à l’autonomie du smartphone. Un point que nous ne manquerons pas de vérifier !

Un processeur A15 Bionic qui pulvérise la concurrence

En digne successeur du A14 Bionic, le processeur de l’iPhone est baptisé A15 Bionic. S’il reste gravé en 5 nm, (avec 15 milliards de transistors) Apple le présente comme ultra puissant, tout en étant plus économe en énergie. Il se compose d’un nouveau CPU à 6 cœurs (2 haute performance, 4 basse consommation) accompagné d’un nouveau GPU à 4 coeurs et d’une nouvelle puce neuronale à 16 coeurs.

50% plus rapide que les processeurs de la concurrence, ce nouveau CPU améliorerait de façon notable les usages dans Siri ou Apple Plans. Pour les tâches graphiques avancées, le GPU, 30% plus rapide que ceux de la concurrence, restituerait des images plus accrocheuses et des effets de lumière incomparables. Avec le processeur neuronal, Apple repousse aussi les limites du machine learning. Il serait capable d’exécuter 15,8 TOpS (mille milliards d’opérations par seconde).

Grâce à l’A15 Bionic intégré à l’iPhone 13, le smartphone gagne encore en rapidité et les fonctions photo-vidéo (le mode cinématique notamment) sont boostés.

Un espace de stockage doublé

Avec l’iPhone 13, Apple se montre particulièrement généreux puisque l’espace de stockage est multiplié par deux sur les trois modèles. On passe donc de 64, 128 et 256 Go à 128, 256 et 512 Go. Une augmentation indispensable aujourd’hui pour télécharger ses applications préférées et profiter pleinement des nouvelles aptitudes photo/vidéo de l’iPhone 13. Et le modèle à 128 Go se montre particulièrement attrayant en termes de prix comme nous le disions en introduction, puisque l’appareil de 2021 voit sa mémoire doublée sans hausse de tarif. Précisons qu’une version 1 To, réservée aux modèles Pro, fait son apparition.

La promesse d’une autonomie renforcée

Si l’iPhone 13 ressemble à l’iPhone 12, Apple a complètement réarchitecturé l’intérieur de son smartphone, pour y loger une batterie plus puissante. Entendez par là une batterie de plus haute capacité, même si cette caractéristique est tue par le constructeur. Si on ajoute à cela un processeur particulièrement économe en énergie, on pourrait bien avoir une excellente surprise en termes de gain d’autonomie.

Selon Apple, l’iPhone 13 assurerait une autonomie d’une journée, soit globalement 2,5 heures de plus que son prédécesseur. L’optimisation logicielle apportée par Apple est aussi à saluer avec, par exemple, le Smart Data Mode qui bascule le smartphone en 4G lorsque la 5G n’est pas nécessaire.

La charge sans-fil est toujours de la partie avec comme l’an passé une puissance de 15 W via un chargeur MagSafe et de 7,5 avec un chargeur Qi.

Des photos plus belles et un mode cinématique

Le double module caméra serait l’un des plus avancés à ce jour d’un point de vue technologique, en grande partie grâce au processeur A15 Bionic. Selon Apple, le capteur principal offrirait un gain en lumière de 47% pour des photos et vidéos moins bruitées et plus éclatantes. Car si les caractéristiques principales de ce double module ne changent pas (on reste par rapport à l’iPhone 12 sur deux capteurs de 12 MP sur le grand-angle et l’ultra grand-angle avec des ouvertures identiques), le grand-angle s’appuie sur un capteur plus grand de 1,7 micron (le plus grand à ce jour chez Apple). La stabilisation optique découverte sur l’iPhone 12 Pro l’an passé vient de plus renforcer l’équipement de l’iPhone 13, pour des clichés en basse lumière plus nets et plus détaillés.

Le nouvel ultra grand-angle, équipé d’un capteur plus rapide, a lui aussi été amélioré pour des prises de vue réussie en basse lumière, révélant plus de détails. Tout comme le Mode Nuit qui détecte les scènes très faiblement éclairées.

En vidéo, le mode cinématique, très prometteur, fait son apparition. Compatible HDR Dolby Vision, ce nouveau mode, simple d’emploi et intuitif, selon Apple, vous aide à filmer comme un véritable professionnel du cinéma. Ce mode suit automatiquement les sujets, anticipant leur arrivée dans le cadre, et gère automatiquement la mise au point et la profondeur de champ, en passant d’un sujet à l’autre, pour un effet « cinéma » garanti. Ce mode cinématique est également intégré à la caméra TrueDepth.

iOS 15 & Connectivité

L’iPhone 13 bénéficiera de la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple, lancé en bêta au printemps dernier. iOS 15 sera disponible par mise à jour dès ce 20 septembre. On le découvrira donc dès le lancement du smartphone en France le 24 septembre.

Enfin, le nouvel iPhone est bien entendu compatible 5G, avec des composants et antennes encore améliorés pour bénéficier des débits les plus importants disponibles actuellement.