Apple MacBook Pro : le premier benchmark de la puce M1 Max est impressionnant

Les nouveaux Apple MacBook Pro qui accueillent la nouvelle génération de processeurs, à savoir les M1 Max et M1 Pro, promettent une puissance et une autonomie largement supérieures à celles du MacBook Pro de 2020. En attendant leur sortie dès le 26 octobre, le premier benchmark du MacBook Pro 2021 avec la puce M1 Max équipée de 10 cœurs CPU et 32 cœurs GPU est apparu sur Geekbench.

Autant vous dire qu’Apple semble avoir tenu ses promesses en termes de performances. En effet, les résultats du benchmark sont impressionnants. Ils révèlent un gain de performances allant jusqu’à 60 % entre la puce M1 introduite l’année dernière et la nouvelle puce M1 Max.

La puce M1 Max du MacBook Pro obtient un score incroyable de 11542 en multicœur

Dans Geekbench 5, le MacBook Pro 2021 avec la puce M1 Max a obtenu un score mono-coeur de 1749. À titre de comparaison, le MacBook Pro 2020 avec la puce M1 a un score mono-cœur de 1705. Le nouveau MacBook Pro est donc supérieur, mais la différence n’est pas extraordinaire non plus.

Cependant, c’est une tout autre histoire pour les performances en multicœur. Le MacBook Pro 2021 a obtenu le score de 11542 en multicœur contre 7382 pour le MacBook Pro 2020. Ainsi, la nouvelle puce M1 Max est deux fois plus rapide que la M1 d’origine.

Avec de tels résultats, la puce M1 Max est la plus puissante de toutes les puces Mac, à l’exception bien évidemment des Mac Pro et iMac équipés des puces Xeon d’Intel qui ont entre 16 et 24 cœurs. Les performances en multicœur de la M1 Max sont comparables à celles d’un Intel Xeon W-3235 à 12 cœurs, ce qui est totalement impressionnant pour un ordinateur portable.

Enfin, les MacBook Pro 2021 sont disponibles en 14 et 16 pouces. Les utilisateurs peuvent choisir entre la puce M1 Pro et M1 Max. D’ailleurs, l’option de 64 Go de RAM est compatible uniquement avec la puce haut de gamme M1 Max. La puce M1 Pro accueille de 8 à 10 cœurs CPU et 14 ou 16 cœurs GPU. De son côté, la puce M1 Max a toujours 10 cœurs CPU, mais elle est proposée en 24 ou 32 cœurs GPU.

