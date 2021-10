Apple MacBook Pro 14 et 16 : prix, date de sortie, autonomie, performances des M1 Pro/Max

Apple a annoncé deux nouveaux MacBook Pro : un 14 et un 16 pouces. Ces deux machines introduisent de nouveaux designs, mais également une nouvelle génération de processeurs. Les M1 Pro et M1 Max viennent grossir les rangs des processeurs Apple Silicon basés sur l’architecture ARM.

Depuis un an, on en prend plein les yeux avec l’Apple M1, un processeur qui écrase toute la concurrence sur tous les plans : puissance, autonomie, refroidissement. Un carton-plein qu’Apple veut revivre avec des éditions M1 Pro et M1 Max. On voit ça plus bas.

MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

MacBook Pro 14 et 16 2021 : prix et date de sortie

Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles dès aujourd’hui en précommande. Ils seront livrés à partir de la semaine prochaine.

Attention, les prix ne sont pas aussi attractifs que ceux du MacBook Pro M1. Plus performant qu’un même modèle en Intel, il était moins onéreux. En 2021, Apple raccroche les wagons et propose une gamme tarifaire plus élevée. Une montée en gamme en somme puisque les MacBook 13 pouces de 2021 demeurent au catalogue.

MacBook Pro 14 (M1 Pro 8/14 coeurs, 16 Go, 512 Go) : 2249 €

MacBook Pro 14 (M1 Pro 8/14 coeurs, 16 Go, 512 Go) : 2749 €

MacBook Pro 16 (M1 Pro 10/16 coeurs, 16 Go, 512 Go) : 2749 €

MacBook Pro 16 (M1 Pro 10/16 coeurs, 16 Go, 1 To) : 2979 €

MacBook Pro 16 (M1 Max 10/32 coeurs, 32 Go, 1 To) : 3849 €

Les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 veulent ressembler à l’iPhone

Le design des nouveaux MacBook semble avoir été créé avec deux idées en tête : se rapprocher des iPhone et retrouver l’ergonomie des MacBook Pro d’Antan.

Les MacBook Pro 2021 accueillent une encoche sur leur écran, tout comme les iPhone (même si elle a diminuée sur les iPhone 13, comme vu dans le test). Celle-ci abrite une toute nouvelle caméra 1080p, une première sur les MacBook. Enfin, les appels visio offriront un rendu plus qualitatif. Ces écrans rabotent leurs cadres pour offrir une plus grande surface d’affichage, d’où la fameuse encoche. Ils ne mesurent plus que 3,5 mm sur les côtés et sur la partie supérieure. C’est une réduction de 24% par rapport aux bordures des MacBook Pro actuels.

L’encoche des MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

La barre des menus de macOS passe sous l’encoche. Le système sera étudié pour ne pas affiché à cet endroit. Et pour ceux qui se poseraient la question, non il n’y a pas de Face ID. Apple aurait pu profiter de cette encoche pour ajouter son système de reconnaissance faciale, mais il en a décidé autrement.

Barre de fonctions, MagSafe, connectique, Apple retourne à ses sources

Et quand on vous dit qu’Apple a voulu réhabiliter son passé, ça passe par la disparition de la TouchBar ! Une nouvelle qui va ravir de nombreux utilisateurs. Cet écran Oled de raccourcis n’a jamais vraiment trouvé son public. Pire, elle avait empiété sur les plates-bandes de la barre de fonctions qui avait dû tirer sa révérence. Aujourd’hui, Apple la remet en place.

Les MacBook Pro 14 et 16 2021 signent la mort de la Touch Bar – Crédit : Apple

Touujours dans cette optique de retrouver une machine performante et pratique, Apple redéploie une tonne de ports sur ses machines. Fini les 2 ports USB-C ou les quatre sur les congfigurations haut de gamme. Apple met le paquet avec un lecteur SD, trois USB-C, un HDMI et toujours la sortie mini-jack. Côté alimentation, c’est le MagSafe (en troisième génération) qui fait son grand retour. A l’usage, il a l’avantage d’être aimanté et donc de préserver votre machine si vous vous prenez les pieds dans son câble. Côté charge, Apple évoque un mode rapide permettant de retrouver 50% d’autonomie en 30 minutes.

La connectique complète des MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

Apple cède aux écrans Mini Led pour s’approcher de l’Oled

Enfin, tout comme les iPhone 13 Pro, les MacBook Pro 2021 gagnent en fluidité avec un écran compatible ProMotion et donc un rafraîchissement 120 Hz. La dalle est à mini-leds. Cette technologie LCD offre des leds 40 fois plus petites que des leds classiques. Avantage ? Une luminosité et un contraste plus détaillés, permettant de rivaliser avec l’Oled. Apple avance une luminosité de 1000 nits avec un pic à 1600 nits et un contraste de 1 000 000:1

Voici les mensurations des deux MacBook Pro :

MacBook Pro 14 MacBook Pro 16 Diagonale 14 pouces 16,2 pouces Définition 3024 x 1964 pixels 3456 x 2240 pixels Epaisseur 15,5 mm 16,8 mm Poids 1,6 kg 2,1 kg MacBook Pro 2021

Ecran mini led des MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

Des versions Pro et Max du M1, pour définitivement oublier Intel

Bien décidé à tirer un trait sur l’ère Intel et sur le x86 en général, Apple introduit donc deux nouvelles versions de sa puce M1 avec ses nouveaux MacBook Pro : les M1 Pro et M1 Max, eux aussi gravés en 5 nm. Tout comme l’Apple M1, la version de base du M1 Pro (exclusivement utilisée dans le MacBook Pro 14”) embarque 8 coeurs CPU, mais six d’entre eux sont à hautes performances, contrairement au M1 qui en possède quatre uniquement, associés à quatre à haute efficacité. Le M1 Pro est également disponible en version “10-coeurs”, avec deux coeurs à hautes performances supplémentaires. Le M1 Max embarque quant à lui d’office 10 coeurs, dont huit à hautes performances.

Apple M1 Pro et M1 Max – Crédit : Apple

SoC oblige, et tout comme c’était déjà le cas avec le M1 et ses 7 ou 8 coeurs GPU, les M1 Pro et M1 Max intègrent également la partie graphique. Là aussi plusieurs configurations sont possibles : Le M1 Pro est ainsi proposé en versions 14 coeurs (uniquement sur la version 14 pouces) ou 16 coeurs GPU (2048 unités d’exécution, 5,2 TFLOPs), tandis que le M1 Max, plus puissant, embarque 24 ou 32 coeurs GPU (4096 unités d’exécution, 10,4 TFLOPs).

L’autre différence entre les deux SoC tient au nombre d’écrans externes supportés : deux dans le cas du M1 Pro, quatre sur le M1 Max. Les deux puces sont en outre capables d’accélérer l’encodage et le décodage de flux vidéo, supportant les codecs H.264, HEVC et surtout ProRes utilisé dans le monde professionnel.

Performances Apple M1 Pro et M1 Max – Crédit : Apple

La mémoire LPDDR4X associée au SoC M1 laisse la place à de la mémoire LPDDR5 unifiée sur un bus 256-bit, avec une quantité allant de 16 Go à 32 Go pour les configurations basées sur une puce M1 Pro, et jusqu’à 64 Go avec le M1 Max. La bande passante atteint 200 Go/s dans le cas du M1 Pro, et le double avec le M1 Max. Gargantuesques, ces deux nouveaux SoC affichent respectivement 33,7 et 57 milliards de transistors au total (plus du double du M1), Neural Engine à 16 cœurs compris. Ce dernier n’évolue d’ailleurs a priori pas puisqu’il est toujours capable d’effectuer 11 000 milliards d’opérations par seconde, exactement comme celui intégré au M1.

Apple n’a bien entendu pas mis de côté l’aspect stockage puisque les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont dotés d’un SSD de 512 Go ou 1 To, avec des modèles 2 To, 4 To et même 8 To en option (le tarif s’envole bien entendu en conséquence). Le débit maximum atteint selon le constructeur 7,4 Go/s, une valeur impressionnante.

Performances Apple M1 Pro et M1 Max – Crédit : Apple

Coté performances justement, Apple indique que la partie CPU du M1 Pro (en version 8+2) et du M1 Max est jusqu’à 70% plus rapides que le M1 d’origine, et deux fois plus rapides que le Core i9 des MacBook Pro précédents. La partie GPU est de son côté entre 2,5x et 4x plus performante que la Radeon Pro 5600M des MacBook Pro précédents. Le constructeur indique également que ses nouveaux SoC offrent une efficacité énergétique significativement supérieure aux solutions x86 concurrentes, mais se limite toutefois à une comparaison avec les solutions Intel à 4 ou 8 coeurs, “oubliant” au passage les SoC AMD. On attendra donc les premiers tests indépendants pour réellement mesurer les performances de ces nouveaux MacBook Pro, même s’il est entendu qu’ils semblent effectivement très puissants.

Apple met six haut-parleurs dans ses MacBook Pro

Apple a aussi retravaillé la partie sonore de ses MacBook Pro. Ils sont désormais équipés de six haut-parleurs : 2 tweeters et 4 woofers. L’ensemble est censé produire 80% plus de basses que les MacBook Pro actuels. Une fantaisie qu’a certainement pu s’accorder Apple grâce à tout l’espace laissé vide par les petites cartes des M1 Pro et M1 Max. Bien évidemment, le système sonore d’Apple supporte le Spatial Audio, forme maison du Dolby Atmos que l’on retrouve sur les nouveaux AirPods 3, notamment.

6 haut-parleurs pour les MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

Quelle autonomie pour les MacBook Pro M1 de 2021 ?

Apple va une nouvelle fois affoler les compteurs. Ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 sont respectivement donnés pour 17h et 21h d’autonomie en lecture vidéo. Des données très alléchantes qu’il faudra bien évidemment vérifier. Néanmoins, le MacBook Pro M1 de 2020 nous avait conquis sur ce point.

Rappelons que les deux nouveaux MacBook Pro supportent une charge rapide leur redonnant 50% d’autonomie en 30 minutes grâce à la connectique MagSafe 3.