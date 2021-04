Apple présente un iMac 24 pouces coloré, équipé d’un processeur M1, d’une webcam et d’un système audio amélioré

Apple a présenté hier un iMac redessiné, doté d’un écran plus fin, d’une puce Apple Silicon M1 et d’un boîtier aux couleurs vives et audacieuses qui rappellent les iMac tout-en-un colorés classiques.

Le nouvel iMac est disponible au prix de 1449 euros pour sa configuration de base avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il faudra débourser pas moins de 1899 euros pour passer à 512 Go de stockage.

Apple nouvel iMac- Crédit : Apple

Le nouvel iMac est doté d’un écran 4,5K de 24 pouces avec des bords plus étroits sur le dessus et les côtés. Cependant, il possède toujours un grand menton en bas, mais l’arrière de l’écran est désormais plat et non plus incurvé. Apple a dû conserver cette grande bordure inférieure pour réduire l’épaisseur de l’écran et placer un total de 6 haut-parleurs ainsi que des microphones de qualité studio.

Apple affirme que le volume a été réduit de plus de 50 %. L’écran est également doté de la technologie True Tone d’Apple, qui permet d’ajuster automatiquement la température des couleurs. À l’arrière, il dispose de 4 ports USB-C, dont deux Thunderbolt 3, ainsi que d’un nouveau connecteur d’alimentation magnétique.

L’iMac est désormais disponible en sept couleurs différentes

Le nouvel iMac, avec ses sept options de couleur, a probablement été inspiré par la série d’iMac G3 de 1998, qui était déjà très colorée. Les iMac G3 avaient récemment beaucoup fait parler d’eux, puisque le rover Perseverance sur Mars utilise le même processeur de l’iMac G3 d’Apple.

Le nouvel iMac est, lui, équipé du nouveau processeur M1 qui avait été introduit sur les MacBook Air ainsi que sur le MacBook Pro que nous avions pu tester. Apple affirme qu’il s’agit de l’iMac le plus rapide à ce jour, et c’est le cas. En effet, l’iMac serait jusqu’à 85 % plus rapide que les modèles précédents dans des applications comme Xcode, Lightroom et iMovie. La puce graphique est également deux fois plus puissante que la génération précédente.

Avec le nouvel iMac, Apple a également présenté un nouveau Magic Keyboard. Celui-ci possède désormais des boutons dédiés pour Spotlight, Dictée, Ne pas déranger ainsi qu’un bouton pour les Emoji. Pour la première fois, l’une des configurations du nouveau Magic Keyboard est dotée de Touch ID, de sorte que vous pouvez effectuer des achats et déverrouiller votre iMac. L’iMac est également livré avec une nouvelle Magic Mouse. Apple a également profité de sa Keynote pour présenter les AirTags, des trackers qui vous aident à localiser vos affaires perdues.

Source : AppleInsider