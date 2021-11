Apple : réparez vous-même l’écran de votre iPhone avec le programme Self Service Repair

Pour la première fois, Apple fait un pas vers le droit des consommateurs à réparer leurs appareils. La firme de Cupertino va effectivement mettre en vente plus de 200 pièces détachées et des outils de réparation. Elle vient d’annoncer la mise en place du programme Self Service Repair (réparation en libre-service) qui permet aux utilisateurs de réparer leur iPhone et autres appareils de la marque à la pomme.

iPhone 13 – Crédit : Sahej Brar / Unsplash

À son lancement, le Self Service Repair sera disponible pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13 que nous avons testé. Il s’appliquera ensuite aux ordinateurs Mac équipés de la puce M1. Le programme de réparation sera lancé début 2022 aux États-Unis puis dans d’autres pays d’ici la fin de l’année prochaine.

Vous pourrez bientôt remplacer l’écran, la batterie et l’appareil photo de votre iPhone

S’adressant aux utilisateurs les plus expérimentés dans ce domaine, le programme Self Service Repair fournira les pièces détachées, les manuels et les outils d’origine Apple pour faire diverses réparations. Dans le monde, seulement 5 000 centres de services agréés Apple (CSAA) et plus de 2 800 réparateurs indépendants avaient accès à ces pièces détachées, ces outils et ces manuels.

Les utilisateurs auront d’abord accès aux pièces qui sont les plus fréquemment demandées comme la batterie, l’écran ou encore l’appareil photo. Vous ne risquerez donc plus de perdre Face ID en remplaçant l’écran de votre iPhone 13. En effet, Face ID était automatiquement désactivé sur l’iPhone 13 quand l’écran était remplacé par une personne autre qu’un technicien agréé. Il s’agissait probablement d’un bug qu’Apple va corriger dans une prochaine mise à jour logicielle.

Enfin, Apple a précisé que : « pour avoir la certitude de pouvoir effectuer une réparation en toute sécurité, il est important que le client consulte d’abord le manuel de réparation. Ensuite, cette personne passera commande des pièces détachées d’origine Apple et des outils nécessaires sur le site en ligne Apple Self Service Repair. À la suite de la réparation, les personnes renvoyant les pièces usagées en vue d’un recyclage recevront un crédit d’achat ». Bien entendu, il est fortement recommandé de faire appel à un service de réparation professionnel si vous n’avez pas l’expérience et les compétences techniques nécessaires.

Source : 9to5Mac