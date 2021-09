iPhone 13 : Face ID est désactivé si vous faites remplacer l’écran

L’iPhone 13 qui est plus rapide, plus autonome et plus efficace que l’iPhone 12 est disponible depuis le 24 septembre. Les premiers propriétaires du nouveau smartphone d’Apple profitent d’ores et déjà de sa puce A15 Bionic et de l’ouverture jusqu’à f/1.5 de son appareil photo.

L’iPhone 13 entièrement démonté – Crédit : iFixit

Néanmoins, des accidents peuvent parfois arriver, surtout dans l’excitation de découvrir les nouveautés du smartphone. Même si l’iPhone 13 est recouvert d’un « Ceramic Shield plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone », son écran n’est pas totalement à l’abri de se rayer ou de se briser.

À lire aussi > iPhone 13 vs iPhone 12 : qu’est-ce qui change ? lequel faut-il acheter ?

Face ID ne fonctionne plus après le remplacement de l’écran, bug logiciel ou restriction volontaire d’Apple ?

Si l’écran de votre iPhone 13 est endommagé, ne le faites surtout pas réparer par un technicien tiers et n’essayez pas de le remplacer vous-même. En effet, iFixit a découvert que la reconnaissance faciale Face ID est automatiquement désactivée quand l’écran est remplacé. Cette fâcheuse découverte a été faite lorsque iFixit a réalisé, comme à son habitude, un démontage complet de l’iPhone 13.

D’après iFixit, « tout remplacement d’écran désactive Face ID. À moins qu’Apple ne révise ce comportement dans le logiciel, les remplacements d’écran en dehors de la réparation autorisée d’Apple perdent toutes les fonctionnalités de reconnaissance faciale ». Les spécialistes de iFixit ont même essayé de conserver les capteurs de l’ancien écran pour les mettre sur le nouveau, mais impossible de faire fonctionner Face ID à nouveau.

Mais alors, pourquoi imposer une telle restriction qui porte atteinte au droit des consommateurs à réparer leurs smartphones ? Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a récemment décidé de favoriser la possibilité de réparer soi-même les appareils électroniques. Cependant, il semblerait qu’Apple n’ait pas véritablement fait exprès de désactiver Face ID après le remplacement de l’écran. En effet, iFixit a contacté un technicien de réparation agréé. Selon lui, il s’agit simplement d’un bug logiciel. Apple aurait prévu de le corriger dans une future mise à jour. Nous en saurons probablement plus bientôt.

Source : Engadget