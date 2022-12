Apple : Sécurité renforcée et FBI préoccupé

Apple s’apprête à changer sa politique en matière de cryptage de données. En effet, l’ère où les autorités disposaient d’un droit d’accès aux fichiers des utilisateurs sauvegardés sur leur espace de stockage en ligne (iCloud) semble bientôt révolue. Le nouveau cryptage en bout à bout des contenus partagés par les utilisateurs devrait fermer la porte à cette possibilité. Les autorités américaines et notamment le FBI partagent leur inquiétude face à cette nouvelle mesure.

Changement de politique chez Apple, le FBI inquiet. © Pixabay

En effet, le Bureau américain a partagé, dans un communiqué envoyé au Washington Post, son inquiétude face à cette mesure qui compliquerait grandement son travail. Terrorisme, pédopornographie, cyber-attaques, trafic de drogues ou d’armes. Nombreux ont été les exemples évoqués par l’institution américaine pour illustrer les menaces que provoqueraient cette nouvelle mesure. Pour le FBI, alors que notre monde devient entièrement numérique, avoir un accès légal aux contenus partagés par les utilisateurs serait indispensable pour prévenir tout risque majeur.

Cette fonctionnalité, qui a surtout pour but de limiter également la vulnérabilité des informations contenues sur le cloud vis-à-vis de potentiels pirates informatiques, devrait arriver, en France dès l’année prochaine. Elle sera opérationnelle dans un premier temps aux Etats-Unis a partir de cette fin d’année.

Défenseur du droit à la vie privée VS autorités gouvernementales

Cette décision réjouit cependant bon nombre d’utilisateurs en faveur d’un plus grand droit à la propriété privée. En effet, cette « porte dérobée » permettant aux autorités et agences de surveillance de consulter facilement, avec un mandat, le contenu sauvegardé du cloud, semblait, pour certains, aller à l’encontre même du droit à la propriété privée. Une théorie qui semble renforcée par un rapport récent émis par le constructeur à la Pomme. Dans ce dernier, Apple met en évidence que les demandes d’accès aux contenus des utilisateurs ont plus que doublé en l’espace de deux ans. L’entreprise américaine a également annoncé avoir transmis certaines informations et contenus privés aux autorités (principalement américaines et brésiliennes) à 3 980 reprises en l’espace de six mois.

D’autres initiatives visant à renforcer la vie privée des utilisateurs Apple semblent également avoir le vent en proue. En effet, le constructeur américain a récemment partagé son idée d’incorporer des clés d’authentification physiques, permettant aux utilisateurs d’avoir un contrôle concret de certains fichiers. Les cyberattaques ou tentatives d’hameçonnage seraient ainsi largement limitées. (du moins, si l’on fait abstraction des activités illicites entre hackers)

Source : Washingtonpost.com