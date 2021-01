Apple : utiliser un iPhone 12 près d’une personne ayant un pacemaker pourrait être très dangereux

Dans un nouvel article sur la page du support, Apple avertit les utilisateurs d’iPhone 12 de ne pas s’approcher trop près de dispositifs médicaux tels que les pacemakers, défibrillateurs et autres implants qui pourraient réagir aux aimants et aux radios dans le téléphone.

Selon Apple, vous devez le garder à une distance d’au moins 15 cm en utilisation régulière, ou d’au moins 30 cm si l’iPhone se recharge sans fil avec le MagSafe.

iPhone 12 – Crédit : Apple

Seulement 2 semaines après sa commercialisation, l’iPhone 12 était déjà devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde. Quelques jours après sa sortie, nous avions pu tester le smartphone et vous donner notre avis sur ses résultats DXOMARK. Aujourd’hui, nous apprenons que le smartphone le plus populaire d’Apple pourrait bien se révéler dangereux pour certaines personnes.

Il faut éloigner l’iPhone 12 des dispositifs médicaux

Avec son iPhone 12, Apple a introduit un nouveau système de recharge sans fil nommé MagSafe. Bien que ce dispositif soit très pratique, nous avions appris que le chargeur MagSafe peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. Pire encore, son utilisation serait dangereuse près des défibrillateurs ou des personnes équipées de pacemakers.

Apple ajoute toutefois que même si les modèles d’iPhone 12 « contiennent plus d’aimants que les modèles d’iPhone précédents. », ils « ne devraient pas présenter un plus grand risque d’interférence magnétique pour les appareils médicaux que les modèles d’iPhone précédents. ».

Pourtant, il y a quelques jours, des médecins ont signalé que les nouveaux téléphones d’Apple pouvaient interférer avec les implants. En effet, lors d’un test, ils ont découvert qu’un iPhone 12 était capable de désactiver un défibrillateur lorsqu’il s’en approchait.

Les personnes équipées de dispositifs médicaux doivent alors éviter de transporter ou déposer un iPhone 12 à proximité leur appareil médical pour éviter toute interférence qui pourrait entrainer des complications. Apple recommande une distance minimale de 15 cm en utilisation normale et 30 cm lorsque le téléphone utilise le chargeur MagSafe. De plus, Apple invite ces personnes à se diriger vers leur médecin ou le fabricant de l’appareil pour avoir plus d’informations sur les précautions à prendre avec un appareil spécifique. Mieux vaut prévenir que guérir.

Source : Apple