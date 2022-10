Apple vise 2024 pour son premier appareil pliable, mais ce ne sera pas un iPhone

Un concept d’iPad pliable © Canoospy, YouTube

Un nouveau rapport suggère qu’Apple pourrait sortir son premier appareil pliable en 2024, mais il ne s’agira peut-être pas d’un iPhone. Au lieu de cela, le géant de la technologie serait plus susceptible de sortir un iPad pliable, selon un analyste de CCS Insight.

« Pour le moment, cela n’a aucun sens pour Apple de créer un iPhone pliable », a déclaré Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight (à CNBC), une entreprise qui suit les développements dans le secteur des communications mobiles depuis 30 ans.

Donner un nouveau souffle aux iPad

Ben Wood a déclaré qu’il pensait qu’Apple éviterait la tendance des téléphones pliables, dont Samsung a le quasi-monopole, et opterait donc plutôt pour l’essayer sur ses tablettes. Une telle décision permettrait donc non seulement à la société basée à Cupertino d’essayer sa technologie avant de se lancer avec un iPhone pliable, et également de « donner un nouveau souffle » à la gamme d’iPad.

Le point de vue de CCS Insight correspond à d’autres rapports suggérant qu’Apple travaille sur un pliable avec un écran plus grand que celui d’un smartphone. Par exemple, Mark Gurman, le principal informé des rumeurs concernant Apple, a déclaré en février que la société développait un hybride MacBook et iPad pliable à double écran de 20 pouces.

Ming-Chi Kuo, un autre analyste, a déclaré en avril que s’il s’attendait à ce que l’entreprise lance son premier appareil pliable sous la forme d’un smartphone dès 2024, de nouvelles informations le font désormais penser qu’Apple pourrait lancer un iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone en 2025, soit un an plus tard que ce que prédit CCS Insight.

Pour Ben Wood, le lancement d’un iPhone pliable serait une décision à très haut risque pour Apple. Le prix du premier téléphone pliable d’Apple pourrait également être extrêmement élevé, Wood suggérant qu’il pourrait coûter jusqu’à 2 500 euros, soit 900 euros de plus que l’iPhone 14 Pro Max le plus cher.

Source : CNBC