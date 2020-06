Apple Watch : découvrez en slow motion son système d’éjection de l’eau

Crédit : The Slow Mo Guys – YouTube

Les montres connectées de n’importe quelle marque sont nombreuses à être résistantes à l’eau, mais elles ne sont pas toutes complètement étanches. En effet, les montres peuvent posséder une résistance aux éclaboussures, à la pluie ou même à la douche, mais pas réellement à la submersion. Néanmoins, elles sont de plus en plus certifiées pour être étanches jusqu’à 50 m de profondeur. C’est par exemple le cas de la Fitbit Versa 2, de la Samsung Galaxy Watch et de l’Apple Watch. Cette dernière est étanche depuis la sortie de l’Apple Watch Series 2 en 2016.

Apple Watch Series 6 : la montre connectée pourrait mesurer facilement la tension artérielle

L’éjection de l’eau de l’Apple Watch filmée en 2 000 FPS

Si vous n’êtes pas familier avec l’Apple Watch, cette dernière est équipée d’un « Mode Eau » qui verrouille automatiquement l’écran pendant une baignade ou un exercice de natation par exemple. Ainsi, la pression de l’eau ne gêne pas l’écran tactile. Une fois que l’Apple Watch est sortie de l’eau, vous pouvez tourner la molette appelée « Digital Crown » afin d’activer le système d’éjection de l’eau. Tout simplement, les haut-parleurs de la montre émettent des vibrations pour expulser l’eau.

Apple Watch Series 6 : la montre connectée disposerait d’un capteur d’empreinte Touch ID

Les Youtubeurs de la chaîne « The Slow Mo Guys » spécialisée dans les vidéos en slow motion ont eu l’idée de filmer au ralenti l’expulsion de l’eau de l’Apple Watch. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité puisqu’elle existe sur les montres de la firme de Cupertino depuis déjà quatre ans. Cependant, qui n’aime pas regarder des vidéos en slow motion ?

Sur le papier, l’éjection de l’eau n’a pas l’air d’être si spéciale. En tout cas, cela ne le semble pas à l’œil nu. Regardez alors la vidéo ci-dessus filmée en 2 000 FPS. Le résultat est totalement impressionnant. On voit précisément toutes les gouttelettes d’eau éjectées par les vibrations. Ces dernières font d’ailleurs une pause avant de reprendre automatiquement pour se débarrasser des dernières gouttes qui sont restées accrochées au boîtier de la montre. En tout cas, on peut dire que les vidéos au ralenti restent toujours aussi passionnantes à regarder, peu importe le sujet filmé.

Apple Watch 6 : pas de nouveauté côté design

Source : MacRumors