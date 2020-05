Apple Watch Series 6 : la montre connectée pourrait mesurer facilement la tension artérielle

Apple Watch Series 5 / Apple

L’une des toutes premières fonctionnalités liées à la santé que les montres connectées ont accueillies, et notamment l’Apple Watch en 2015, est la mesure de la fréquence cardiaque. Bien que ce ne soit pas une technologie des plus avancées, elle permet quand même aux utilisateurs de surveiller les pulsations de leur cœur lors du repos ou d’une activité physique. En cas de battements trop faibles ou au contraire trop élevés, cela peut être indicateur d’un éventuel problème de santé. Depuis, les montres connectées ont fait beaucoup de chemin et proposent davantage de fonctionnalités pour surveiller sa santé. La prochaine Apple Watch de sixième génération pourrait même déceler la maladie de Parkinson. De plus, selon une découverte récente dans le code d’iOS 14, elle pourrait mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Cela servirait par exemple à détecter les crises de panique.

Mesurer la tension artérielle sans avoir recours au brassard gonflable

En addition à toutes ces fonctionnalités très utiles pour s’assurer de son bien-être, nous apprenons aujourd’hui que l’Apple Watch Series 6 pourrait potentiellement mesurer la tension artérielle. Cela est déjà possible avec certaines applications de watchOS, mais l’utilisateur doit également utiliser un brassard gonflable. La tension artérielle est une donnée importante à surveiller. Plus elle est élevée, plus le risque d’hypertension artérielle et de maladie cardio-vasculaire est important. Sans compter que nous sommes en crise sanitaire et qu’avoir de l’hypertension augmente le risque de contracter Covid-19, selon les chercheurs.

Selon le brevet nº 10,646,121 déposé par Apple, il aurait donc mis au point un capteur permettant de « mesurer la tension artérielle d’un utilisateur portant l’appareil au poignet ». L’Apple Watch n’a d’ailleurs pas directement été mentionnée dans le brevet. C’est néanmoins fortement probable qu’Apple s’y réfère, à moins qu’il ne soit en train de développer un produit différent. Comment ce genre d’appareil pourrait-il mesurer la tension artérielle sans matériel supplémentaire ? C’est en fait grâce à la tonométrie d’aplanation que les optométristes utilisent pour mesurer la pression intraoculaire.

Ce brevet a été déposé en septembre 2016, mais publié le 12 mai 2020. C’est ce qui nous laisse penser que cette fonctionnalité pourrait arriver dans la sixième génération de l’Apple Watch. Bien évidemment, rien n’a encore été confirmé par la marque à la pomme. En tout cas, si la mesure de la tension artérielle fait effectivement son arrivée avec la prochaine montre connectée d’Apple, celle-ci deviendrait un excellent outil connecté pour surveiller sa santé.

