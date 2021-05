Apple Watch Series 3 : la montre doit être restaurée pour être mise à jour

Plusieurs utilisateurs se sont plaints qu’il était devenu presque impossible d’installer les mises à jour de watchOS sur leur Apple Watch Series 3. Il ne serait pas possible pour le géant californien de corriger ce problème.

Après avoir reçu iOS 14.6 sur leurs iPhone, les propriétaires d’Apple Watch Series 3 seront également invités à mettre à jour leur montre vers watchOS 7.5, mais leur faudra malheureusement désapparier et à réapparier l’Apple Watch de l’iPhone pendant la mise à jour.

Apple Watch Series 3 – Crédit : Apple

Le problème semble être directement lié à la version GPS de l’Apple Watch Series 3 que nous avions testé en 2017. En effet, elle ne dispose que de 8 Go de stockage interne. Chaque fois qu’un utilisateur essaie de mettre à jour un modèle GPS Series 3, il reçoit un message d’erreur indiquant qu‘il n’y a pas assez d’espace disponible pour installer la mise à jour.

« Pour installer la mise à jour watchOS, il faut désappairer votre Apple Watch et réappairer dans l’application Apple Watch de votre iPhone. », peut-on lire dans la notification signalant la disponibilité de la mise à jour. Ce n’est pas la première fois que les propriétaires de cette montre rencontre des problèmes, puisque watchOS 7 provoquait des redémarrages intempestifs et d’autres bugs.

L’Apple Watch Series 3 refuse de faire les mises à jour normalement

Pour mettre à jour l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs, vous serez guidé pour redémarrer et supprimer les médias et les applications. Cependant, pour l’Apple Watch Series 3, Apple vous conseillera plutôt de la configurer en tant que nouvel appareil ou la restaurer à partir d’une sauvegarde, puisqu’il est impossible de mettre la montre à jour de manière conventionnelle.

Lorsque vous voulez mettre votre montre à jour, Apple vous avertit que « Pour installer la mise à jour watchOS, votre Apple Watch a besoin d’au moins 3,0 Go de stockage disponible. Vous pouvez libérer de l’espace de stockage en supprimant des applications à l’aide de l’application Apple Watch sur votre iPhone. »

Il est peu probable qu’Apple arrive à corriger ce problème. Il ne serait pas étonnant de voir les Watch Series 3 ne pas être compatibles avec watchOS 8, qui sera dévoilé le 7 juin lors de la WWDC 2021, la conférence annuelle pour les développeurs. Nous devrions en savoir plus dans les semaines qui viennent.

Source : ubergizmo