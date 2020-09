Apple Watch Series 3 : watchOS 7 provoque des redémarrages intempestifs et d’autres bugs

Apple Watch Series 3 – Crédit : Apple

Si vous êtes propriétaire d’une Apple Watch Series 3 et que vous n’avez pas encore installé la mise à jour vers watchOS 7, il serait peut-être judicieux de ne pas le faire de suite. En effet, de nombreux utilisateurs de la montre connectée se plaignent que l’installation de watchOS 7 ait causé plusieurs problèmes et notamment des redémarrages intempestifs. Ces derniers sont totalement aléatoires et peuvent survenir plusieurs fois par jour. De plus, les utilisateurs ont aussi remarqué que l’autonomie et les performances générales de la montre ont fortement diminué.

L’Apple Watch Series 3 n’est peut-être pas aussi compatible que prévu avec watchOS 7

Les témoignages des utilisateurs de l’Apple Watch Series 3 mise à niveau vers watchOS 7 se multiplient sur les forums. Par exemple, un internaute sous le pseudonyme de « TJay64 » a expliqué que : « ma Series 3 a effectué une mise à jour automatique vers watchOS 7 pendant la nuit. Aujourd’hui, elle s’est arrêtée au moins 3 fois, s’est verrouillée environ 4 fois pendant que je la portais ». Ce ne sont pas les seuls soucis qu’il a rencontrés puisqu’il a aussi ajouté que « la batterie est tombée à moins de 50 % en environ 8 heures alors qu’elle devrait être aux alentours de 80 % ». Comme vous pouvez le constater, watchOS 7 est responsable d’une multitude de problèmes sur la montre connectée d’Apple sortie en 2017.

La semaine dernière, Apple a déployé la mise à jour watchOS 7.0.1 afin de corriger quelques bugs, mais cela n’a pas résolu les problèmes rencontrés par les utilisateurs de l’Apple Watch Series 3. En plus, ces derniers ne peuvent pas réinstaller watchOS 6, donc il est nécessaire qu’Apple mette rapidement à leur disposition un nouveau correctif. D’ailleurs, l’Apple Watch Series 3 est le plus ancien modèle de la gamme dont la firme de Cupertino a annoncé la compatibilité avec watchOS 7.

Désactiver le contrôle du rythme cardiaque semble être une solution temporaire

En attendant le correctif d’Apple, certains utilisateurs ont rapporté que désactiver le contrôle du rythme cardiaque a permis de résoudre le problème des démarrages intempestifs. Cependant, ce n’est évidemment pas la meilleure solution puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité très importante de la montre connectée.

Ainsi, si vous hésitiez toujours entre acheter une Apple Watch SE qui est disponible depuis quelques jours à 299 € ou une Apple Watch Series 3 à 219 €, il vaudrait sûrement mieux partir sur le premier choix. De plus, l’Apple Watch SE propose davantage de fonctionnalités et possède une fiche technique bien plus récente.

Source : phoneArena