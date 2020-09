Apple Watch Series 6 : la montre qui s’améliore plus qu’elle n’innove

Si Apple nous a séduit avec son Apple Watch SE qui rassemble tout l’ADN d’un produit bien pensé, puissant et abordable, on peut contenir sa joie en découvrant la Watch Series 6. Porte-étendard de la marque, elle ne révolutionne pas le genre. Son innovation : la mesure du taux d’oxygène dans le sang.

Mesure de l’oxygénation du sang sur la Watch Series 6 – Crédit : Apple

Cela est rendu matériellement possible par l’installation d’un capteur infrarouge au même endroit que le capteur cardiaque de la montre. Apple assure qu’en 15 secondes, l’utilisateur est fixé sur cette donnée. De plus, la mesure s’effectue en permanence afin de contrôler l’état de santé du porteur. Si l’oxygénation du sang n’est pas bonne, une alerte est affichée sur la montre. L’objectif d’Apple avec ce nouveau capteur est de pouvoir prévenir les crises cardiaques ainsi que l’hypoxie.

Apple Watch Series 6, capteurs infrarouges – Crédit : Apple

L’Apple Watch Series 6 innove peu, mais s’améliore

Passée cette innovation, on en arrive aux améliorations proposées par la Watch Series 6. Et ça commence par l’altimètre qui est désormais mieux synchronisé et fonctionne sans latence. Autre gain de génération, la batterie qui évolue depuis la Series 5. Apple assure que la Series 6 a une meilleure autonomie en écran toujours activé.

Et cet écran a aussi été revu. Apple lui apporte une meilleure lisibilité en plein soleil. 2,5 fois plus brillant que celui de la Series 5 dans ces conditions, peut-on entendre. Enfin, le processeur évolue également. On passe au S6, une puce 20% plus véloce que le S5 qui équipait la génération précédente, mais aussi la toute nouvelle Watch SE.

Apple S6 – Crédit : Apple

Pour le reste, on demeure sur du classique. Apple ne révolutionne pas sa montre connectée. Elle conserve le même design, comme on avait pu lire il y a quelques jours. Là où Cupertino s’accorde une coquetterie, c’est sur les bracelets. Un nouveau bracelet d’un seul tenant sera disponible pour toutes les Apple Watch commercialisées. Nommé Solo Loop, il est disponible en deux finition : silicone ou nylon tressé. D’un avis personnel, ce dernier semble particulièrement réussi.

Apple Watch, bracelet nylon – Crédit : Apple

Tout comme l’Apple Watch SE, la Watch Series 6 est dès à présent disponible en précommande. Elle sera en magasin ce vendredi 18 septembre. Son prix est de 429 € en version GPS et 529 € en version 4G.