Watch SE : Apple lance sa montre connectée abordable

Crise pandémique oblige, Apple a tenu sa conférence de rentrée sans public. Exclusivement en ligne, elle a permis de découvrir le nouveau line-up du constructeur américain dont la Watch Series 6. Celle que l’on n’attendait pas, c’est bien la Watch SE, première montre lancée avec un tarif inférieur à son habitude.

Apple Watch SE – Crédit : Apple

Annoncée à 279$, elle devrait se tenir sous la barre des 300 € en France. Une belle opportunité pour les amateurs puisqu’elle vient ici se frotter au gros du marché avec notamment Garmin, Fitbit ou encore Samsung. Pour serrer les coûts, Apple a repris le design de la Series 4 et le processeur de la Series 5, le S5.

Côté taille, Apple n’a encore rien précisé. L’Apple Watch Series 4 était disponible en 40 et 42 mm. Le constructeur a simplement avancé que l’écran Retina de la Watch SE est 30% plus grand que celui de la Series 3. Son taux d’occupation est donc plus important.

Côté processeur, le S5 offre deux fois plus de performances que la puce de la Watch Series 3. Apple ne cesse de comparer la nouvelle Watch SE à la Watch Series 3 tout simplement puisqu’elle vient l’appuyer sur son segment avec une proposition encore plus alléchante et plus au goût du jour.

Apple Watch SE – Crédit : Apple

Un choix pertinent qui respecte la logique de la gamme SE d’Apple. Le dernier iPhone SE 2020, lancé cette année, reprend pour sa part la forme de l’iPhone 8, mais avec les composants de l’iPhone 11.

Il en va donc de même pour la Watch SE. Elle partage notamment plusieurs fonctionnalités avec l’Apple Watch Series 6, comme son accéléromètre, son gyroscope, l’altimètre permanent, le suivi du sommeil et même la détection de lavage des mains. Autant d’options que l’on trouve sur les deux modèles malgré leur écart de prix.

En revanche, il semble que l’Apple Watch SE ne dispose pas de la fonction « Toujours activé ». Introduite avec l’Apple Watch Series 5, elle permet d’afficher l’heure et son cadran en permanence. Pour économiser la batterie, la montre assombrit son écran.

L’Apple Watch SE fonctionne sous watchOS 7 qui apporte son lot de nouveautés dont 7 nouveaux cadrans pour personnaliser sa montre. Un modèle cellulaire est également disponible. Affiché à 50$ de plus, soit 329$, il intègre les appels d’urgence. L’Apple Watch SE sera disponible dès le 18 septembre.