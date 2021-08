Apple Watch Series 7 : des rendus confirment le nouveau design de la montre connectée

Au cours des six générations, l’Apple Watch n’a pas reçu une seule refonte importante. Même si l’Apple Watch Series 4 était équipée d’un écran plus grand que les générations précédentes, le design global avec des bords arrondis et un cadre incurvé est resté le même depuis la sortie de l’Apple Watch originale en 2015.

Apple Watch Series 7 – Crédit : 91mobiles

Cela pourrait changer sur la prochaine génération, comme l’avait dévoilé Jon Prosser il y a maintenant plusieurs mois. En effet, Apple aurait fait le choix de s’inspirer de ses iPhone 12, puisque la nouvelle montre possèderait désormais des bordures plates. On sait également que l’Apple Watch Series 7 sera également dotée de grilles de haut-parleurs plus grandes sur le côté gauche.

Le mécanisme de fixation des bracelets semble être exactement le même, mais on attend comme chaque année à ce qu’Apple dévoile de nouveaux modèles et de nouveaux coloris, dont un bracelet vert.

Qu’attendre de l’Apple Watch Series 7 ?

Une source indique au site 91mobiles que le modèle 44 mm sera doté d’un écran de 1,8 pouce et mesurera 44 x 38 x 9 mm. Il s’agirait d’une réduction de son épaisseur de 1,7 mm par rapport à l’Apple Watch Series 6 de 44 mm. L’écran devrait lui être légèrement plus grand, mais la différence serait presque imperceptible avec la génération actuelle. En effet, il passerait de 1,73 pouce à 1,8 pouce. Il y aura également une variante de 40 mm, mais ses dimensions n’ont pas été communiquées.

De plus, une nouvelle technique de laminage de l’écran devrait permettre à Apple de rapprocher l’écran de la vitre avant, il se pourrait donc qu’il devienne un peu plus lisible. La nouvelle Apple Watch Series 7 serait également équipée d’une puce UWB, ce qui la rendrait compatible avec le réseau « Find My » d’Apple.

Apple devrait profiter du lancement des iPhone 13 le 14 septembre prochain pour annoncer sa nouvelle Watch Series 7. La sortie des iPhone 13 pourrait être impactée par la pénurie mondiale de composants, mais on imagine que les montres ne connaitront pas de problèmes d’approvisionnement. D’ici la fin de l’année, Apple va également dévoiler une nouvelle génération d’AirPods, ainsi qu’un iPad mini 6 avec un design mis à jour.

Source : 91mobiles