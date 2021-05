Apple Watch Series 7 : voici le nouveau design de la montre connectée de 2021

Depuis la semaine dernière, le leaker Jon Prosser a eu l’occasion de voir de nombreux produits qui n’ont pas encore été dévoilés par leurs fabricants. Tout d’abord, il a dévoilé à quoi allait ressembler le nouveau MacBook Air M2 qui sera aussi coloré que les iMac, avant de nous montrer le design atypique des Pixel 6 et 6 Pro, les futurs smartphones de Google.

Apple Watch Series 7 – Crédit : Jon Prosser

C’est désormais au tour de la montre connectée d’Apple, l’Apple Watch Series 7. Celle-ci devrait être dévoilée en septembre, et ne reprendrait pas le même design que l’année précédente. En effet, Apple aurait fait le choix de s’inspirer de ses iPhone 12, puisque la nouvelle montre possède désormais des bordures plates.

À quoi s’attendre sur l’Apple Watch Series 7 ?

Selon Jon Prosser, les Apple Watch Series 7 pourraient être proposées dans de nouveaux coloris, dont un vert assez élégant qu’on peut voir ci-dessus. La montre devrait également bénéficier d’un son amélioré, puisque la sortie des haut-parleurs sur le côté droit est désormais constituée de deux ouvertures qui occupent toute la longueur.

L’écran devrait conserver les mêmes dimensions que depuis l’Apple Watch Series 4, bien que Jon Prosser évoque des prototypes disposant d’un écran un peu plus borderless. On devrait donc retrouver un écran de 324 x 394 pixels sur le modèle 40 mm, et de 368 x 448 mm sur le modèle 44 mm. Ces deux écrans sont LTPO OLED 1000 nits, ce qui signifie que leur taux de rafraichissement peut diminuer dynamiquement jusqu’à 1 Hz pour proposer la fonctionnalité Always-On Display la plus économe en énergie possible.

Pour l’instant, Jon Prosser n’a pas eu accès aux caractéristiques de la montre intelligente, on ne sait donc pas si Apple va également profiter de ce nouveau design pour changer d’autres caractéristiques. Néanmoins, des fuites indiquaient précédemment que l’Apple Watch Series 7 pourrait être la première montre du fabricant à être équipée d’un capteur de surveillance du diabète. En effet, la montre serait capable de surveiller le taux de glucose dans le sang de manière non invasive. Il faudra attendre encore quelques mois avant de découvrir officiellement la prochaine génération de l’Apple Watch.

Source : Front Page Tech