Après Orange, les abonnés SFR, Bouygues et Free signalent aussi des pannes

Alors qu’Orange et Sosh sont touchés par une panne d’ampleur nationale, SFR, Bouygues Telecom et Free connaissent également des perturbations ce mercredi, dans des proportions toutefois moindres.

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C’est une journée noire pour les télécoms. En marge de la panne nationale qui touche le réseau mobile d’Orange et de Sosh, les autres opérateurs subissent également des perturbations ce mercredi. Depuis la fin de la matinée, le site Downdetector a enregistré des centaines de signalements concernant SFR et Bouygues Telecom. C’est sans commune mesure avec le volume de signalements pour Orange, mais les difficultés semblent bien réelles.

© Capture d’écran Tom’s Guide

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Free, SFR et Bouygues Telecom subissent aussi des perturbations ce mercredi

Free Mobile, souvent sujet aux pannes, est également perturbé. Des centaines de signalements ont été enregistrés sur Downdetector depuis quelques heures. Les difficultés pourraient notamment s’expliquer par des opération de maintenance sur plusieurs antennes-relais. Sur une carte, l’opérateur recense notamment “la liste des sites Free Mobile dont le service voix/sms ou le service de données est HS depuis 24h” :

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De son côté, SFR met à notre disposition une carte signalant les sites radios mobiles (avec service voix/SMS ou service de données) hors service en 2G/3G/4G/5G. Elle recense aussi les pannes affectant Free, Orange et Bouygues Telecom :