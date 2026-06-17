Rachat de SFR : Bouygues fait une promesse rassurante aux clients de l’opérateur

Free, Orange et Bouygues ont conclu un accord pour se partager les actifs de SFR. Alors que le abonnés actuels s’inquiètent des conséquences concrètes de cette transition, le directeur général de Bouygues Telecom a tenu à les rassurer, notamment sur les tarifs.

Après de longues négociations, le rachat de SFR par ses trois principaux concurrents a finalement été acté. Orange, Free et Bouygues vont se répartir les différents actifs de l’opérateur, redessinant en profondeur le paysage des télécoms en France. Après une période transitoire de 30 mois, durant laquelle SFR continuera d’assurer ses services, les grandes manœuvres débuteront progressivement et s’étaleront sur plusieurs années.

Bouygues va notamment récupérer plusieurs actifs stratégiques : l’activité et la clientèle SFR Business, environ 5,9 millions de clients grand public, les 500 000 clients Prixtel, ainsi que le réseau mobile de SFR dans les zones non denses. Alors que les clients actuels s’interrogent sur leur avenir, Benoît Torloting, directeur général de Bouygues, a tenu à les rassurer.

Fin de SFR : le patron de Bouygues assure qu’il n’y aura pas de hausse tarifaire pour les clients actuels

Interrogé par BFM Business, le dirigeant promet que la transition sera “extrêmement fluide”. “Il n’y aura pas de changement de leurs conditions tarifaires, pas de changement de leur offre. On a des technologiques particulières pour que ces gens-là changent d’opérateur sans même changer la carte SIM. La veille, vous êtes chez SFR, le lendemain, vous rallumez votre mobile, vous êtes chez Bouygues Telecom”, anticipe le patron de l’opérateur. Un échange de box risque toutefois d’être nécessaire pour les clients fixes.

Que vont devenir les abonnés SFR transférés chez Bouygues ? 📱



Avec la disparition de SFR, le paysage des télécoms français reviendra à trois opérateurs. Bouygues, Orange et Free vont se répartir les abonnés vers fin 2027, début 2028.



💬 Benoit Torloting, DG de Bouygues Telecom pic.twitter.com/nyKNvMOrYG — BFM Business (@bfmbusiness) June 17, 2026

Les précédents européens en matière de recomposition du marché des télécoms font pourtant craindre une hausse des prix. Benoît Torloting martèle que ce ne sera pas le cas : “Quand vous comparez les tarifs européens, on est réellement le pays sur lequel les tarifs mobiles et fixes sont parmi les plus compétitifs d’Europe. Ca va se poursuivre”, promet le DG qui assure que “l’ensemble de l’équation économique de l’opération est fondée sur des synergies de coûts, des synergies réseau mais pas du tout sur des hausses tarifaires”.

Si cette promesse venait à ne pas être tenue, les abonnés SFR pourront faire valoir leurs droits. En vertu de l’article L224-33 du Code de la consommation, ils pourront résilier leur abonnement sans frais si les nouvelles conditions contractuelles leur sont défavorables, notamment en cas de hausse tarifaire, de suppression d’avantages ou de modification de la durée d’engagement.