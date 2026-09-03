Panne Free Mobile : des clients privés de données mobiles, que se passe-t-il ?

Depuis début septembre, plusieurs abonnés Free Mobile se voient privés de leurs données mobile. Impossible pour eux de se connecter à Internet en 4G ou en 5G. Alors que les témoignages se multiplient, l’opérateur s’efforce de régler le problème.

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Si vous êtes un utilisateur de Free Mobile, vous avez peut-être eu une mauvaise surprise ces derniers jours. Depuis le début du mois, plusieurs abonnés signalent avoir été subitement privés de leur enveloppe data incluse dans leur forfait. Conséquence, impossible de se rendre sur Internet via la 4G ou la 5G depuis leur smartphone.

“Depuis le 1er septembre, plus de données mobiles sur mon forfait 5G. Je peux appeler et recevoir des appels, tout fonctionne bien en WiFi, mais pas de connexion internet, pas de SMS ni de MMS via le réseau 3/4/5G. Problématique”, déplore un usager sur le site Total Bug, qui recense les signalements de pannes et de dysfonctionnements.

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Free Mobile : les abonnés n’ont plus accès à la 4G/5G

“Comme beaucoup, plus d’internet (forfait 2€ option Booster 1 Go) depuis 2 jours. Le téléphone et les SMS fonctionnent. L’assistance m’avait indiqué il y a 2 jours que cela devrait être résolu dans le journée, ce qui n’est toujours pas le cas”, signale un autre utilisateur ce jeudi, preuve que le problème n’a pas encore été corrigé par l’opérateur. Selon les différents rapports, la panne survient sur des iPhone mais aussi sur des smartphones Xiaomi et Samsung Galaxy.

Interpellé par des clients orphelins de leur data, le service client de Free Mobile a confirmé que plusieurs personnes étaient touchées et que les équipes s’efforçaient de résoudre le problème. En l’absence de communication officielle de l’opérateur, il reste difficile de déterminer si cette panne touche une zone géographique spécifique ou certains types d’abonnements et d’appareils. Nous avons contacté Free pour tenter d’obtenir des informations supplémentaires.

En attendant, la grogne monte chez les abonnés, qui continuent de payer pour un service dont ils ne peuvent plus profiter.