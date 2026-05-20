Bouygues Telecom offre un cadeau surprise à ses abonnés, ne le ratez pas

Pour célébrer ses 30 ans d’existence, Bouygues Telecom continue de gâter ses abonnés avec de nouveaux avantages. L’opérateur offre actuellement six mois d’abonnement à Cafeyn, le kiosque numérique qui donne accès à de nombreux journaux et magazines.

Bouygues Telecom a commencé à commercialiser ses forfaits le 30 mai 1996. Les années ont passé et l’opérateur historique approche déjà de son trentième anniversaire. Pour marquer le coup, il a décidé d’offrir un cadeau appréciable à ses abonnés mobiles : un abonnement de six mois à la plateforme Cafeyn, le célèbre kiosque numérique qui permet d’accéder à une flopée de journaux et magazines depuis votre smartphone, ordinateur ou tablette.

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Pour ses 30 ans, Bouygues Telecom offre six mois d’abonnement à Cafeyn

En lisant les petits caractères du communiqué, on apprend que vous avez jusqu’au 7 juin pour activer cette option gratuite. Il faudra vous rendre dans l’application mobile ou sur votre espace client. Vous devrez créer votre compte et accepter les CGU ainsi que la politique de confidentialité du service. Notez aussi que cette “offre ne peut être cumulée avec tout autre abonnement en cours sur Cafeyn”.

Une fois que les six mois seront passés, vous n’aurez tout simplement plus accès au service. L’abonnement Cafeyn ne se transformera donc pas automatiquement en option payante. Un bon point : Bouygues Telecom nous a habitués à offrir des avantages pendant une courte durée avant de les facturer insidieusement si nous n’y renonçons pas. Cette fois-ci, aucune manipulation de votre part ne sera requise.

Pour information, l’abonnement Cafeyn Premium est normalement facturé 12,99 euros par mois (le premier mois est offert). Il donne accès à plus de 2500 journaux et magazines, avec la possibilité de sauvegarder ses articles favoris et même de télécharger les publications pour les consulter plus tard en mode hors ligne.