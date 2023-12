Aquaman 2 : son démarrage au box-office est un échec, douche froide pour DC Comics

Les fin de l’ère des super-héros au cinéma ? Ne nous attaquez pas, c’est Zack Snyder lui-même qui le dit ! En interview pour The Atlantic, le réalisateur de Rebel Moon estime que le genre est dans un “cul-de-sac”, notamment à cause des franchises car “personne ne croit qu’il regarde un long-métrage super-héroïque indépendant [des autres]”. Il semblerait que le réalisateur n’ait pas tort puisque Aquaman 2 réalise un mauvais démarrage aux États-Unis. Le début du désintérêt des spectateurs ?

Un faible démarrage aux États-Unis, vers un échec commercial ?

Les critiques annonçaient un mauvais film, pire que Justice League. Aquaman 2 enchaîne échec critique et possible échec commercial puisque le roi des mers n’a récolté que 28 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation aux États-Unis. Ce score donne généralement le ton des prochaines semaines. Pour rappel, le premier épisode était à 67 millions de dollars. Dans le monde, Aquaman 2 est à 108 millions de dollars pour son premier week-end.

Malgré des critiques très négatives et les polémiques autour de son acteur principal Ezra Miller, The Flash se positionne avant avec 55 millions de dollars récoltés sur le premier week-end d’exploitation aux États-Unis. Shazam 2 est même devant avec 30 millions de dollars ! Il n’y a guère que Blue Beetle qui se situe en dessous avec 25 millions de dollars.

Et si le genre arrivait à bout de souffle ?

Est-ce que le genre s’essouffle après plus d’une décennie sur nos écrans avec (sans doute) trop de films et trop de séries ? The Marvels n’a pas convaincu avec un démarrage catastrophique tout comme Ant-Man 3 qui a largement été moqué. Sans oublier que le MCU perd son grand méchant puisque Jonathan Majors, aka Kang le Conquérant, est reconnu coupable d’agression et de harcèlement par la justice. Disney l’a donc viré.

Chez DC Comics, ce n’est guère mieux avec des films qui peinent à convaincre les spectateurs. Seules les productions qui ne s’insèrent pas dans une franchise cartonnent, à savoir The Batman et Joker. James Gunn a donc pris le contrôle de l’univers cinématographique DC après l’échec de Dwayne Johnson de remonter la porte avec Black Adam, autre énorme raté de la Warner.