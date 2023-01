Black Adam : l’emprise de Dwayne Johnson sur DC dévoilée par une enquête accablante

Black Adam © DC Studios

L’annulation du futur de Black Adam et du retour de Henry Cavill en Superman représentent les deux déceptions de la fin d’année 2022. Les fans ont connu de nombreux changements de l’univers cinématographique DC Comics. Selon une enquête de Variety, Dwayne Johnson a une grosse part de responsabilité dans l’échec du DCEU sous son contrôle. Voici ce que nous apprennent ces révélations peu reluisantes !

Dwayne Johnson « a contourné tout le monde »

En 2023, James Gunn reprend l’univers connecté DC Comics. Mais en coulisses, un groupe a tenté d’en prendre le contrôle. Une équipe menée par Dwayne Johnson ! Peu de temps après la fusion de la Warner Bros. et Discovery en avril, The Rock a proposé un deal à David Zaslav, le PDG.

Un plan pluriannuel pour Black Adam avec le retour de Superman puis une confrontation entre les personnages. Parmi les membres de la team, on retrouve les producteurs du film, Hiram Garcia (ancien beau-frère de Dwayne Johnson) et Beau Flynn.

Même si cette décision a été prise dans les clous, l’une des sources de Variety déclare : « Dwayne a contourné tout le monde, ce qui n’a pas été apprécié ». Alors que Toby Emmerich, directeur du cinéma à la Warner Bros., voulait un autre acteur pour incarner Superman, Dwayne Johnson a imposé le retour de Henry Cavill.

À sa sortie, Black Adam a été un échec commercial. Son avenir dans l’univers cinématographique DC est donc en arrêt pour le moment. Mais la relation entre la Warner Bros. et Dwayne Johnson s’est détériorée quand l’acteur a demandé à être producteur sur Krypto et les Super-Animaux.

Malgré sa place, la star n’a pas participé à la promotion. The Rock a aussi insisté pour que la première de Black Adam ait lieu dans un bar à tequila situé à New York pour promouvoir sa propre marque Teremana. « Ses exigences ont augmenté et les retours n’étaient pas au rendez-vous » précise une source.

Une impasse pour Dwayne Johnson

Black Adam a été une impasse pour Dwayne Johnson selon Paul Dergarabedian, analyste du box-office. « Vous ne pouvez pas avoir un budget plus modeste quand un tel niveau de talent est impliqué ». Un film avec un budget plus faible comme Shazam! est un succès financier car il a coûté moins (moins de stars) tout en étant rentable.

Cela ne veut pas dire que Dwayne Johnson et la Warner Bros., c’est terminé. Preuve que rien n’est gravé dans le marbre, Adil El Arbi et Bilall Fallah, réalisateurs de Batgirl, déclarent être prêts à bosser de nouveau avec le studio.

« Nous sommes des fans de DC et si nous avons encore la chance de faire un film pour cet univers, nous ne dirons pas non » déclare le duo. Tout en précisant : « Bien sûr, notre seule condition est que le film doit sortir ».

