Audi dévoile le Grandsphere, son nouveau concept-car électrique

L’Audi Grandsphere est un concept-car de berline de luxe 100% électrique. La voiture dispose d’une option de conduite autonome de niveau 4. À ce stade, l’autonomie du véhicule est quasi-totale. Ainsi, la conduite ne nécessite en théorie aucune supervision de la part du conducteur.

Audi Grandsphere – Crédit : Audi.fr

Audi, fidèle à sa réputation, a grandement soigné le design du véhicule. Le bolide long de plus de 5 mètres affiche des lignes élancées, rappelant le concept du Skysphere. La calandre, imposante, est surmontée d’un logo Audi lumineux. Les rétroviseurs prennent la forme de petits ailerons très fins et aérodynamiques. Ce design est rendu possible par le fait qu’à la place des traditionnels miroirs, ceux-ci sont équipés de cameras. Raffinement ultime, les optiques afficheront une signature LED au style futuriste.

Confort et puissance

Le Gransphere étant presque totalement autonome, Audi propose ici un grand confort intérieur. Des matériaux chaleureux et naturels, tels que le bois et le tissu, viennent habiller un habitacle épuré et minimaliste. Une fois le mode autonome lancé, les pédales disparaissent sous le plancher et le volant se rétracte. En lieu et place de ce dernier, un écran panoramique est projeté à travers le bois de la planche de bord.

La motorisation du Grandsphere n’est pas en reste. En effet, le concept-car dispose d’un moteur électrique affichant 720 chevaux. Ce dernier permet de passer de 0 à 100 km/h en 4 secondes. La batterie embarquée, d’une capacite de de 120 kWh, permet au véhicule de rouler 750 kilomètres avant d’avoir à « faire le plein ». La Gransphere dispose aussi d’une technologie de recharge rapide à 270 kW, qui permet une charge presque totale en moins de 30 minutes.

L’Audi Grandsphere n’est pas le seul concept-car que le constructeur allemand présentera cette année. Sera également exposé le nouveau cabriolet Skysphere, électrique et autonome lui-aussi. Audi prévoit un troisième véhicule pour compléter la série : le SUV Urbansphere. Ce dernier sera présenté en 2022.

Source : autoplus.fr