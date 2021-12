Avatar 2 : Cameron songe à créer une version différente pour les plateformes de Streaming

James Cameron est enfin prêt à accueillir à nouveau le public à Pandora avec une merveille aquatique ambitieuse qui est en préparation depuis une décennie. Mais voilà, les temps ont changé. Avec le Covid et l’explosion des plateformes de streaming comme Netflix et HBO, une telle production est face à un dilemme. Les cinémas ne sont plus en mesure d’attirer les foules et le Streaming ne rapporte pas autant que les salles dix ans auparavant.

Avatar 2 sortira en décembre 2022 – Crédits : 20TH CenturyFox

« Le gros problème est : allons-nous gagner de l’argent ? […] Les gros films chers doivent rapporter beaucoup d’argent. Nous sommes dans un Nouveau Monde post-COVID, post-streaming. Peut-être que ces chiffres [au box-office] ne seront plus jamais revus. Qui sait ? »

Une version longue de six heures pour les plateformes de streaming

La stratégie proposée par Cameron semble plutôt ingénieuse. Elle est différente de celle de HBO qui opte pour une sortie simultanée, créant le mécontentement du réalisateur de Dune. Plutôt que de sacrifier l’exclusivité d’une sortie au cinéma, il propose la création de deux versions. Les spectateurs de la version en ligne auraient une version de six heures, tandis que ceux se déplaçant au cinéma pourraient apprécier une version exclusive de deux heures et demie. Ainsi il pourrait faire valoir conjointement le potentiel de ces deux canaux sans endommager l’un au profit de l’autre.

« Je pense que ce que nous pouvons voir est une forme élargie de cinéma. Je veux faire un film de six heures et de deux heures et demie en même temps. Même film. Vous pouvez le diffuser pendant six heures, ou vous pouvez avoir une version immersive plus condensée, en montagnes russes, de cette expérience dans une salle de cinéma. Même film. Juste, l’un est le roman, et l’autre est le film. Pourquoi pas? Utilisons simplement ces plates-formes d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. »

Avatar 2 sera en salle en décembre 2022

Le tournage d’ Avatar 2 (un titre officiel n’a pas encore été annoncé) a commencé en 2017. L’histoire se déroule environ 14 ans après l’original : l’ancien soldat humain Jake Sully (Sam Worthington) et le guerrier Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) ont fondé une famille, et une grande partie du film se concentre sur leur progéniture préadolescente. Il sortira au cinéma le 16 décembre 2022.

Après avoir dominé le box-office avec Avat, ar en 2009le réalisateur a promis de revenir avec non pas une, mais quatre suites.

L’essentiel du tournage est déjà terminé pour Avatar 3 (prévu pour 2024), et Weta a déjà commencé la postproduction sur certaines scènes. Les quatrième et cinquième films sont prévus pour 2026 et 2028.

Source : heroichollywood