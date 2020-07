Avatar : La Légende de Korra arrive sur Netflix

La série animée Avatar : Le dernier maître de l’air est sortie en mai dernier sur Netflix. Trois mois plus tard, le service de streaming vient d’annoncer sur Twitter que sa suite La Légende de Korra serait disponible à partir du 14 août prochain.

Crédit : Nickelodeon Animation Studio

Ce spin-off est une suite d’Avatar : Le dernier maître de l’air. Son intrigue se déroule 70 ans après les aventures d’Aang, héros de la série originale. La Légende de Korra suit comme son nom l’indique un personnage du nom de Korra, une nouvelle Avatar de 17 ans qui doit apprendre à maîtriser les quatre éléments.

Avatar : Le dernier maître de l’air, diffusé originalement entre 2005 et 2008 sur la chaine Nickelodeon, avait connu à l’époque un grand succès. Le show avait même eu droit à une adaptation cinématographique par M. Night Shyamalan. Ce film avait cependant reçu un très mauvais accueil des fans de la série animée.

Netflix relance le succès d’Avatar : Le dernier maître de l’air

Des années plus tard, Netflix, qui s’est associé récemment avec Nickelodeon, a fait renaître l’intérêt du public pour le show en l’ajoutant à son catalogue. Le succès a été une fois de plus au rendez-vous. La série s’est placée en quelques semaines dans le top 10 des contenus les plus regardés de la plateforme. Avatar : Le dernier maître de l’air a attiré de nouveaux fans, et a généré beaucoup d’engouement sur les réseaux sociaux. Netflix profite donc de cette nouvelle vague de popularité en diffusant peu de temps après La Légende de Korra.

Et les projets du géant du streaming dans l’univers d’Avatar ne s’arrêtent pas là. Netflix avait en effet annoncé en 2018 le développement d’une série en live-action inspirée du Dernier maître de l’air. Celle-ci aura pour showrunners les créateurs originaux d’Avatar Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino. Netflix n’a cependant toujours pas donné de nouvelles de ce projet.

