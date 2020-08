Avengers : quel âge a Thanos au moment d’Infinity War et Endgame ?

Quel âge avait Thanos lors de son apparition dans le MCU ? Une réponse apportée par Joe Russo, co-réalisateur de Infinity War et Endgame. Mais le grand vilain est loin d’être le plus âgé de l’univers connecté Marvel…

Thanos est âgé… mais pas autant que d’autres personnages du MCU – Crédit : Marvel Studios

Avengers: Endgame a été la dernière pierre de la troisième phase du MCU, avec Spider-Man: Homecoming. Un film qui aura eu droit à sa version rétrogaming 16-bits et dans lequel nos héros affrontent la plus grande menace pour l’humanité (et au-delà) : Thanos. Un ennemi surpuissant, capable de prouesses grâce à son Gant de l’Infini. Mais en tant qu’entité extra-terrestre, quel âge avait Thanos au moment de Infinity War et Endgame ? Car pour rappel, lui et son frère Starfox se retrouvent tous les 1000 ans… pour se faire des cadeaux ! Autant dire que Thanos est loin d’être un nouveau-né.

Selon l’un des frères Russo, Thanos a environ 1000 ans

Thanos fait figure de méchant ultime du MCU, teasé depuis plusieurs années. Les spectateurs se souviendront des apparitions répétées du personnage lors de certains scènes d’après-générique.

Et selon Joe Russo, l’un des réalisateurs de Avengers Infinity War, Thanos aurait… environ 1000 ans, lui offrant le surnom de « Genghis Khan de l’univers« .

Thanos est évidemment loin d’être le plus jeune personnage du MCU. Du moins lorsque l’on compte ceux de l’univers intergalactique qui devrait être étendu dans les prochaines productions. On peut même considérer que Thanos figure parmi les plus jeunes. Une jeunesse qui lui offre, tout de même, énormément de force (sans oublier sa taille gigantesque).

Car pour rappel, du côté des Asgardiens, Thor a entre 1200 et 1500 ans, Hela, grande méchante de Thor: Ragnarok, a passé plusieurs milliers d’années en prison. Odin double largement Thanos avec 5000 ans au compteur. Quant à Loki, il s’agit du plus proche de Thanos avec 1054 ans.

La Phase 4 du MCU va étendre l’univers intergalactique

Les Gardiens de la Galaxie étend l’univers du MCU au delà de la Terre – Crédit : Marvel Studios

Et il faudra s’attendre à de nouveaux personnages vieux de milliers d’années avec la Phase 4 du MCU. Disney n’a jamais caché son ambition d’étendre l’univers au-delà de la Terre avec pléthore de super-héros venus d’autres planètes, galaxies…

Une Phase 4 qui débutera tout de même sur Terre avec Black Widow, et de nombreuses informations déjà connues. Sans oublier que la suite de Captain Marvel, surpuissante héroïne capable de tenir tête à Thanos, devrait également s’éloigner de notre planète pour de nouveaux horizons.

Les Avengers auront donc des ennemis aussi (si ce n’est plus) redoutables que Thanos devant eux, pour les années à venir.

Source : CBR