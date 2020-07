Avengers Endgame : revoyez le combat final tourné façon rétrogaming 16 bits

Et si la bataille finale d’Avengers Endgame croisait le rétrogaming ? Un résultat bluffant et amusant dévoilé dans une vidéo rendant hommage à cette période charnière de l’histoire du jeu vidéo.

La phase actuelle du MCU s’est achevée en beauté pour les fans avec Avengers Endgame. Un film dont le combat final restera gravé dans la mémoire des fans de Marvel, avec d’importants CGI qui ont facilité la mise en scène de l’immense réunion super-héroïque. Et ce combat aura inspiré bien des créateurs, comme ceux de la chaîne Mr. Sunday Movies, sur YouTube. Cette dernière a mis en ligne une vidéo de cette scène clé d’Avengers Endgame… façon console rétro 16-Bit !

Cette vidéo fait suite à un premier travail du genre réalisé par Mr. Sunday Movie, l’an dernier. La vidéo, visible ci-dessous, mettait en scène la première partie du combat de Avengers Endgame, toujours dans un style 16-Bit. Une vidéo qui avait déjà connu un beau succès avec ses 5,8 millions de vues sur YouTube.

Retour dans le passé avec Avengers Endgame façon rétrogaming

Quel meilleur mariage que celui du rétrogaming et de l’univers Marvel ? Après tout, ces deux domaines représentent à la perfection la pop culture, et le résultat proposé par Mr. Sunday Movies est plutôt enthousiasmant.

On y découvre le point culminant du film, c’est-à-dire le moment où les Avengers, accompagnés d’autres super-héros, affrontent Thanos, grand méchant de la phase et teasé depuis près de dix ans.

Le combat final d’Engame a marqué les fans – Crédit : Marvel Studios

Une des plus grandes batailles du MCU faisant la part belle à un nombre incroyable de personnages à l’écran, prêts à en découdre avec une armée de créatures. En plus des graphismes en pixel art, qui offrent une énorme bouffée nostalgique à la vidéo, la bataille s’accompagne de musiques et bruitages (lors des coups) façon 16-Bit. La bataille se termine par la mort de Thanos, dont le frère Starfox devrait bientôt apparaître à l’écran, et celle de Tony Stark. La dernière partie de la vidéo montre l’enterrement du mentor de Spider-Man et figure emblématique des Avengers. Tous les héros sont présents à ces funérailles.

Une phase 4 amorcée par le MCU

Black Widow sera l’un des premiers films de la phase 4 – Crédit : Marvel Studios

Cette bataille finale représente le dernier acte de la phase 3 du MCU. Désormais, place à de nouvelles histoires et héros avec la phase 4. D’abord avec Black Widow, dont la sortie a été repoussée pour cause de Covid-19. Viendront ensuite The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Thor 4… Autant de films de super-héros qui rejoindront ceux prévus pour ces prochains années.

Mais Marvel Studios ne compte pas s’arrêter au grand écran. Le programme est chargée du côté séries télévisées sur Disney+, plate-forme de SVOD. On trouvera What If ?, Loki, ou encore WandaVision, qui signerait la résurrection d’un héros Marvel.

Le programme est donc chargé pour le MCU, ces prochaines années !

