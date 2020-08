Captain Marvel 2 : trop forte, l’héroïne pourrait être rééquilibrée

Captain Marvel 2 va redistribuer les cartes – Crédit : Marvel Studios

Captain Marvel 2 sera l’un des premiers films de la Phase 4 du MCU, après Black Widow, dont une majorité des informations sont désormais connues. La suite du film de 2019, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, dans lequel Brie Larson, qui aurait pu jouer dans Terminator et Star Wars, reprendra son rôle. Dans Captain Marvel 2, l’héroïne devrait être débarrassée du syndrome « Superman« , impliquant qu’elle soit la plus puissante de l’univers Marvel, et donc difficilement en position vulnérable.

Captain Marvel est beaucoup trop puissante pour le MCU

Captain Marvel a reçu des retours plutôt positifs de la part des fans du MCU. L’héroïne la plus puissante de l’univers connecté souffre cependant du syndrome « Superman« , rendant compliqué la mise en place d’une menace. Sans oublier que contrairement à l’Homme d’acier, de retour dans Justice League sur HBO Max, cette dernière n’a pas de faiblesse comme la Kryptonite.

La venue de Captain Marvel a même été retardée dans Avengers: Endgame, cette dernière étant capable de maîtriser Thanos (ce que même Hulk aura été incapable de faire), le combat aurait été bien plus simple. Dans son film solo, c’est Kree qui tempère les pouvoirs du personnage en lui implantant un appareil, qui sera ôté à la fin du film. Désormais, Captain Marvel est devenue presque invincible.

Captain Marvel a botté les fesses de Thanos dans Endgame – Crédit : Marvel Studios

Et là où Captain Marvel 2 peut se montrer malin pour contourner le « problème » de sa toute-puissance, c’est en explorant l’univers étendu du MCU. Car le retour de Carol dans Avengers: Endgame montre que l’héroïne a erré pendant un moment dans l’espace. Et jusqu’à maintenant, les récits du MCU se déroulaient quasiment sur la planète Terre, à de rares exceptions.

Sans oublier que Captain Marvel 2 pourra combler les trous manquants au récit, comme les aventures de l’héroïne entre 1995 et 2018. Car avant de maîtriser entièrement ses pouvoirs, la jeune femme a dû apprendre à s’en servir avant d’atteindre son plein potentiel… Et était donc plus vulnérable. Captain Marvel 2 a donc l’opportunité d’aller dans une direction nouvelle, avec des ennemis venus d’autres dimensions, planètes, capables de mettre des bâtons dans les roues à Carol.

Bien évidemment, tout cela ne reste que supposition alors que Captain Marvel 2 n’a pas encore débuté sa production. Une date a en revanche été officialisée par Disney : le 6 juillet 2022, avec la cinéaste Megan McDonnell aux commandes.

Une héroïne à la psychologie riche

Captain Marvel a encore beaucoup à offrir – Crédit : Marvel Studios

Car Carol, alias Captain Marvel, n’est pas une simple héroïne du bien. Contrairement à un Captain America, qui partage une origin story assez similaire, l’héroïne peut se montrer ambiguë et n’hésite pas à ôter la vie à certains ennemis, alors qu’elle aurait pu les épargner.

Avec un nouveau film programmé pour la Phase 4 du MCU, Brie Larson devrait voir son personnage gagner en densité dans son écriture. Car jusqu’à maintenant, l’univers connecté de Marvel est parfois critiqué pour rester en surface, faisant fi de la psyché de ses héros. Nul doute que la Phase 4 pourrait gommer certains défauts, dont celui-ci, de la précédente.

