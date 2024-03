Balatro : le jeu phénomène arrive sur Android et iOS, quelle date de sortie ?

© Playstack

Le studio qui développe Balatro confirme sa sortie sur mobile, Android et iOS

Malheureusement, la date de sortie n’a pas été précisée

Il y a des succès vidéoludiques que l’on ne s’explique pas. Depuis peu, c’est Helldiver 2 qui a conquis les joueurs et déchaîne les passions. Mais des jeux indépendants arrivent aussi à se démarquer. C’est le cas de Balatro, décrit comme très addictif par sa communauté. Le roguelike arrive prochainement sur mobile selon le studio qui s’est exprimé sur Reddit.

Le studio Local Thung affiche un insolent succès avec Balatro qui s’est écoulé à plus de 500 000 exemplaires avec environ 1800 ans de jeu cumulé par la communauté. Ce roguelike sous forme de jeu de carte est le client parfait pour Android et iOS alors sans surprise, ces versions se préparent comme on l’apprend sur Reddit. Playstack, l’éditeur, a donné un coup de main pour ce portage puisqu’une seule personne développe le jeu. Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie pour Balatro sur nos smartphones. On peut toutefois estimé qu’elle arrivera sous peu.

Quant au prix, on peut s’attendre à un tarif acceptable pour un titre comme Balatro. Sur Steam, le roguelike est à 13,99 €. Idem sur Nintendo Switch tandis que sur PlayStation et Xbox, le titre est facturé 1 € de plus, soit 14,99 €. Sur mobile, peut-être que Playstack baissera quelque peu son prix. On ne s’attend pas du tout à un free-to-play avec des achats intégrés, modèle économique très prisé par les développeurs Android et iOS.

Balatro, c’est quoi ?

Si Balatro cartonne autant, c’est que ce roguelike combine poker et deckbuilding. Le joueur doit remporter les parties en réalisant les meilleures combinaisons avec des Jokers (chacun a un pouvoir unique très utile). Les cartes uniques permettent de pimenter les parties tout en réalisant des combos dévastateurs. En gros, ils apportent une dimension stratégie bienvenue aux affrontements.

Entre chaque main, la boutique permet de dépenser ses gains pour obtenir des nouvelles cartes, jeter les inutiles et upgrader son deck. Il faut donc s’adapter à chaque situation, c’est là-bas qu’un joueur monte sa stratégie, sorte de laboratoire d’expérimentation stratégique.

Balatro est addictif avec son univers fantastique, ses parties prenantes qui poussent à les enchaîner et son gameplay équilibré. Au fil de la progression, le joueur débloque de nouvelles cartes, des jokers et des pouvoirs encore plus puissants.