Hogwarts Legacy 2 : la suite du jeu phénomène arrive, mais il y a un hic

Hogwarts Legacy 2

C’est officiel, Hogwarts Legacy 2 est en route. Le jeu qui a ensorcelé des millions de joueurs en 2023 avec son monde ouvert envoûtant et ses aventures dans l’univers d’Harry Potter s’apprête à faire son retour. Mais cette fois-ci, il pourrait bien se transformer en une expérience en ligne.

Hogwarts Legacy 2 ne sera pas un jeu solo comme le premier

Hogwarts Legacy a été un véritable raz-de-marée. Sorti en décembre 2023, il s’est écoulé à plus de 24 millions d’exemplaires en moins d’un an, devenant le jeu le plus vendu de l’année. Un succès phénoménal qui a confirmé l’attrait intemporel de l’univers d’Harry Potter et le talent du studio Avalanche Software.

Des indices sur la suite commencent à se profiler. Une offre d’emploi publiée par Warner Bros. Games mentionne l’utilisation d’Unreal Engine 5, laissant présager un développement ambitieux. Mais ce qui intrigue le plus, c’est l’ambition de JB Perrette, PDG de Warner Bros. Discovery, de transformer Hogwarts Legacy 2 en un jeu en live service (GAAS). C’est-à-dire qu’il bénéficiera de nouveaux contenus (monétisés) au fil du temps, pour encourager les joueurs à continuer de payer pour soutenir le jeu.

À lire : Hogwarts Legacy pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Imaginez pouvoir explorer Poudlard et ses environs avec vos amis, apprendre de nouveaux sorts, affronter des créatures magiques et vivre des aventures inédites. C’est ce que pourrait proposer Hogwarts Legacy 2 en tant que jeu en live service. Un monde magique en ligne où chaque joueur pourrait forger sa propre légende. Ça, c’est l’aspect potentiellement positif.

Mais transformer un jeu solo en une expérience en ligne réussie n’est pas chose aisée. Il faudra trouver le bon équilibre entre l’ajout de contenu constant et la préservation de l’univers riche et immersif qui a fait le succès du premier opus. De plus, il faudra s’assurer que le modèle économique proposé soit juste et transparent pour les joueurs.

Quoi qu’il en soit, l’avenir de Hogwarts Legacy 2 semble tracé. Que ce soit en tant que jeu solo enrichi de DLC ou en tant que monde magique en ligne, espérons que la suite des aventures de Poudlard saura envoûter les fans de la saga Harry Potter.