L’arnaque au faux tueur à gages : un phénomène qui inquiète les autorités

© Pexels

Les hackers font preuve de toujours plus de créativité pour piéger les particuliers. Certaines arnaques sont particulièrement élaborées, ce qui les rend très dangereuses. C’est le cas de ce traquenard qui permet aux pirates de récupérer des données sensibles grâce à de faux sites Internet imitant des boutiques en ligne populaires.

Les malfaiteurs vont parfois encore plus loin, en témoigne ce procédé on ne peut plus macabre. Un mail vous menace de mort si vous ne daignez pas verser une somme d’argent importante à un soi-disant tueur à gages.

Un mail terrifiant vous fait croire qu’un tueur à gages est à vos trousses

Voilà une arnaque particulièrement sordide, preuve que les hors-la-loi sont prêts à tout pour vous extorquer de l’argent. L’objet du mail, « contrat d’assassinat », suffit à susciter autant la peur que la curiosité.

« Appelez-moi KILL-VIC-32. J’effectue toutes sortes de missions impossibles en rapport avec l’élimination physique de toutes les personnes gênantes pourvu qu’on sollicite mes services », commence le mail inquiétant que reçoivent certains particuliers.

Après avoir évoqué rapidement les raisons qui le motivent à éliminer des individus, ce faux tueur à gages rentre dans le vif du sujet en menaçant directement votre vie. Il explique qu’un client nommé « HL-FR » lui a demandé de mettre fin à vos jours. L’assassin ajoute qu’il possède déjà vos coordonnées et un moyen de vous faire disparaître : soit avec de la toxine botulique, soit par éclaboussement à l’azote sur le visage.

© Pexels

« J’ai à ma possession toutes les informations nécessaires sur vous, sur vos itinéraires ; heures de déplacements, lieux de loisirs, sites et lieux couramment visités etc… Il ne me reste plus qu’à passer à l’acte », avertit une nouvelle fois KILL-VIC-32, avant de prendre un ton beaucoup plus empathique.

À lire > Fausses amendes par courrier recommandé : attention à cette arnaque sophistiquée

Comme vous êtes une « bonne personne », il accepte de vous laisser la vie sauve… en échange d’une grosse somme d’argent. Il assure même qu’il vous divulguera l’identité de son client si vous le payez, en vous laissant 48 heures pour prendre une décision.

Évidemment, il s’agit d’une arnaque montée de toute pièce jouant sur votre peur afin de vous pousser à effectuer un paiement. Sur le site du gouvernement, une cinquantaine de personnes déclare avoir déjà reçu ce mail depuis l’été dernier.

Le service THESEE, spécialiste du traitement des escroqueries en ligne, conseille de déposer une plaine en ligne si vous recevez le mail. Nous vous conseillons de faire de même pour tout type d’arnaque par courrier électronique, même lorsque vous réceptionnez un mail EuroMillions vous promettant la fortune.