Batgirl : le film DC annulé alors qu’il était presque terminé

Il aurait dû sortir cette année, mais Warner Bros en a décidé autrement. Depuis que le studio a été fusionné avec Discovery, de nombreux films et séries DC ont été annulés. Nouvelle direction, nouvelles idées, et cela a même entraîné la fin prématurée de plusieurs séries sur la chaîne CW. Un long-métrage Wonder Twins est également passé à la trappe. Mais aujourd’hui, c’est bel et bien Batgirl, de Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui a rejoint ses comparses sur une étagère poussiéreuse, alors que son tournage avait démarré en novembre 2021.

Leslie Grace en Batgirl – Crédit : Warner Bros

Batgirl avait choisi Leslie Grace pour jouer le rôle-titre. Michael Keaton allait reprendre son rôle de Bruce Wayne/Batman, et Brendan Fraser devait jouer Firefly, l’antagoniste principal. Le commissaire Gordon aurait été interprété par J. K. Simmons, qui avait déjà endossé ce rôle dans le Justice League de Zack Snyder. Selon The Wrap, Warner Bros Discovery aurait décidé que même en tournant à nouveau des scènes ou en augmentant le financement, le film ne serait jamais comme ils le souhaitaient. Ils ont donc décidé de l’oublier complètement. À présent, les films de l’univers DC seraient censés faire partie des gros titres. Batgirl n’aurait pas rempli ce critère décisif pour le studio.

Un budget faramineux pour… rien !

Le budget de Batgirl se situait entre 90 et 100 millions de dollars. Il était prévu que le long-métrage sorte sur HBO Max, et non au cinéma, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il a été annulé. Les questions que les fans se posaient sur l’absence de Batgirl à la Comic-Con semblent avoir trouvé une réponse. En tout cas, on se souviendra de Batgirl comme de l’un des films les plus chers à ne jamais voir le jour.

Il y aura certainement une pétition en ligne pour voir Batgirl diffusé, mais s’il est aussi mauvais que ce que l’on entend, ce n’est peut-être pas la meilleure idée. Bien sûr, nous serons toujours curieux de voir ce que donne ce projet. Cela n’est pas sans rappeler le Justice League de Zack Snyder, qui est finalement sorti au cinéma, mais sa réception n’a pas été à la hauteur. Le film n’a d’ailleurs pas été tourné en 16:9. Pourtant, HBO Max a tenu à diffuser la version longue, qui est vite devenue l’une des favorites des amateurs du genre. Cependant, la vision de Zack Snyder était beaucoup plus élaborée, et était plus facilement rectifiable. Batgirl aurait peut-être besoin de plus de travail, ce qui peut démotiver les troupes.

Tout cela ne veut pas forcément dire que nous ne verrons pas Leslie Grace en Batgirl. Tout ce que l’on sait, c’est que ce ne sera pas dans le film qui avait été prévu.

