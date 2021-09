Batman : la vraie Batwing de Michael Keaton dévoilée à l’échelle 1/4

La Batwing devant la lune dans Batman en 1989 – Crédit : DC Comics

Les Batman de Tim Burton sont considérés comme les meilleures adaptations du super-héros DC Comics. Le cinéaste a insufflé son imagerie gothique et que le Joker de Jack Nicholson est l’un des plus appréciés. Et presque 30 ans après avoir enfilé le costume du Chevalier Noir, Michael Keaton rendosse le rôle dans The Flash. Autant dire que le revival de cette incarnation risque de plaire à des millions de spectateurs. Beaucoup espèrent revoir plusieurs éléments cultes parmi lesquels la Batwing, véhicule volant de Batman. En attendant de le savoir, l’engin utilisé dans le Batman de 1989 se dévoile en vidéo.

La véritable Batwing du film de 1989

C’est une énorme maquette de la Batwing dévoilée par Adam Savage de Mythbusters en visite au Prop Store. Un véhicule à l’échelle 1/4 d’une largeur d’environ 1,80 mètres. Le modèle comporte les « pinces » partant à partir de la « tête » de la chauve-souris servant au Chevalier Noir pour récupérer les ballons toxiques du Joker dans le film de 1989.

On trouve également une figurine de Batman dont la tête peut pivoter pour regarder la caméra. Un choix ironique puisque Michael Keaton ne pouvait pas le faire lorsqu’il portait le costume dans les deux films. Ce qui explique sa stature toujours droite !

Comme l’explique la description, Adam Savage se trouve au Prop Store avec des milliers d’accessoires et costumes originaux archivés. Une incroyable miniature de tournage utilisée pour la séquence de vol où la Batwing est devant la lune.

La Batwing conserve son état de fonctionnement d’origine avec les effets motorisées et lumineux. Une pièce de l’histoire du Septième art décrite comme « vraiment cool » et « semble sortir tout droit de l’écran » pour Adam Savage.

Concernant les mécanismes, rien n’a été retiré. On trouve les cylindres pneumatiques d’origine (mais déconnectés). Sans oublier les rails, glissières, etc. Mais Prop Store a ajouté des « actionneurs linéaires comme ‘assistants” pour agir à la place des cylindres ».

Cette pièce témoigne de l’héritage laissé par les films de Tim Burton. Un héritage tellement apprécié par les fans que la Warner fait revenir Michael Keaton en Bruce Wayne dans The Flash.

