The Flash : première photo de Michael Keaton dans la voiture de Bruce Wayne

Michael Keaton interprète de nouveau Bruce Wayne – Crédit : Warner Bros.

The Flash sera l’occasion pour le DCEU d’introduire son multivers. Comme Loki, qui a plusieurs copies de lui-même, l’univers connecté souhaite introduire plusieurs interprétations d’un même personnage. Ainsi, Michael Keaton signe son retour dans la peau de Bruce Wayne dans The Flash, presque 30 ans après sa première interprétation. L’acteur jouait déjà Batman dans les deux films de Tim Burton. Ben Affleck est également attendu pour reprendre le costume du Chevalier Noir. Mais alors que Michael Keaton a été aperçu sur le tournage de The Flash, nouvelle fuite. Une première photo de la voiture de Bruce Wayne a été dévoilée. Retrouvez-là ci-dessous.

Michael Keaton au volant de la voiture de Bruce Wayne

Michael Keaton in his Bruce Wayne car on #TheFlashMovie set pic.twitter.com/Jm4T84LZQV — Krypton Caged ™ ⚒ (@kryptoncaged) June 25, 2021

Bruce Wayne est un milliardaire et roule dans les plus belles voitures. Ce n’est donc pas étonnant de voir Michael Keaton au volant d’un magnifique bolide sur le tournage de The Flash ! Après avoir tourné dans les deux films de Tim Burton, l’acteur renfile le costume de Batman pour le plus grand plaisir des fans. Car au sein du DCEU, le multivers est mis à l’honneur. Plusieurs versions d’un même personnage existent. Aussi bien les incarnations de Robert Pattinson, Michael Keaton ou Ben Affleck, aussi de retour dans The Flash.

Mais comment Michael Keaton peut-il revenir ? Le synopsis de The Flash nous donne un début de piste. Barry Allen, toujours joué par Ezra Miller, utilise sa vitesse pour retourner dans le passé. Le jeune homme souhaite sauver sa mère d’un assassinat mais dérègle le temps. Il faut dire que les conséquences d’un voyage dans le temps sont souvent énormes.

Si le retour de Michael Keaton n’était que le fruit de spéculations, ces photos de tournage officialisent sa présence. Mais l’acteur ne sera pas uniquement Bruce Wayne. Une première photo du costume de Batman a été dévoilée, reprenant le logo des films de Tim Burton. Il faudra donc s’attendre à voir Michael Keaton le porter.

Pour rappel, Sasha Calle incarne Supergirl et de premières photos de son costume ont également été dévoilées.

The Flash, réalisé par Andy Muschietti, arrive le 2 novembre 2022 dans nos salles obscures.

