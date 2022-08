Batman : Michael Keaton partage les raisons de son retour

Michael Keaton se confie sur les raisons de son retour – Crédit : Warner Bros.

Depuis plusieurs années, Batman fait figure de super-héros majeur auprès du public. Dernièrement, les fans ont découvert l’itération de Robert Pattinson dans The Batman qui a droit à sa suite. Sans oublier que beaucoup se bousculent pour l’incarner puisque Keanu Reeves partage cette envie. Parmi les interprètes, Ben Affleck renfile le costume tout comme Michael Keaton. Plusieurs dizaines d’années après les films de Tim Burton, l’acteur rempile dans The Flash et Batgirl. Mais pourquoi un tel retour ? Le principal intéressé nous en dévoile les raisons chez Variety.

À lire > The Batman : Christian Bale (The Dark Knight) n’a pas vu le film pour cette raison

Michael Keaton s’est lancé un défi

Avec le multivers, rien n’empêche la rencontre entre le Batman de Ben Affleck et celui de Michael Keaton. Des années après Batman et Batman : le défi de Tim Burton, l’acteur rempile dans The Flash puis Batgirl. Mais pourquoi une telle envie d’incarner à nouveau ce personnage ? Interrogé par Variety, Michael Keaton dévoile les raisons précises d’un tel comeback qui fait bondir de joie les fans.

J’étais curieux de savoir ce que cela donnerait après tant d’années. Je n’étais pas uniquement intéressé par le fait d’en être, évidemment, mais aussi curieux, étrangement, sur le plan social. Tout cela est immense. Ils ont leur propre monde. Alors, j’aime regarder ça de l’extérieur en me disant : « Bon sang ! ». Je sais que les gens ne me croient pas mais je n’ai jamais vu de version complète d’un de ces films. Et je ne dis pas que je ne les regarde pas car je suis plus cultivé. Croyez-moi, ce n’est pas ça ! C’est juste que je regarde peu de choses. Je commence, puis je pense que c’est génial et j’enchaîne sur trois épisodes, mais j’ai des trucs à faire ! Alors je me suis dit, pourquoi pas ? C’est cool de participer et de savoir si je peux le faire. Michael Keaton

Vous l’aurez compris, Michael Keaton s’est lancé le défi d’enfiler à nouveau le costume après tout ce temps. Les fans découvriront le résultat dans The Flash et Batgirl, le premier en juin 2023 et le second la même année mais sans date précise.

Source : WGTC