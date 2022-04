The Batman 2 : la suite du film de Matt Reeves avec Robert Pattinson est confirmée

Sorti le 2 mars 2022 dans les salles de cinéma françaises, le film The Batman a rencontré un énorme succès. En plus de recevoir des avis élogieux de la presse, le film réalisé par Matt Reeves est le meilleur lancement de l’année en France et aux États-Unis. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que la suite soit officielle. Warner Bros. Pictures et DC Films viennent effectivement d’annoncer The Batman 2.

À l’occasion du CinemaCon 2022 qui est le rassemblement annuel des exploitants de salles de cinéma, Warner Bros. a annoncé la suite de The Batman avec le retour de Robert Pattinson. L’acteur qui a incarné le Chevalier noir pour la première fois de sa carrière revêtira donc une nouvelle fois le costume avec sa cigarette électronique attachée à la ceinture.

Robert Pattinson veut développer la psychologie de Bruce Wayne sur plusieurs films

Depuis sa sortie, The Batman a rapporté plus de 759 millions de dollars au box-office mondial. Une suite était donc impatiemment attendue par les fans, surtout avec ce qu’il s’est passé à la fin entre Batman et Catwoman jouée par Zoë Kravitz.

Nous n’avons pas encore de détails sur The Batman 2 et son scénario. On retrouvera certainement l’homme chauve-souris en train de combattre le crime dans les ruelles sombres et dangereuses de Gotham City. The Batman pourrait même avoir deux suites, mais cela n’a pas encore été confirmé. Avant l’annonce de The Batman 2, Robert Pattinson avait déjà déclaré que : « j’ai fait une sorte de carte pour savoir où la psychologie de Bruce se développerait sur deux autres films. J’adorerais le faire ».

Matt Reeves est « ravi de revenir » pour The Batman 2

En ce qui concerne Matt Reeves, il est prêt à écrire le scénario de The Batman 2. Le réalisateur n’avait jamais écarté la possibilité d’une sequel. Néanmoins, il préférait d’abord se concentrer sur le premier long-métrage. « Je crois vraiment en ce que nous avons fait et je serais ravi de raconter plus d’histoires. Nous avons commencé à parler d’un autre film, mais, vous savez, en ce moment, nous allons le diffuser [The Batman] dans le monde et je vais essayer d’apprécier ça. Je veux dire que vous ne faites pas le numéro un comme s’il allait y avoir le numéro deux. Vous devez faire le numéro un comme un film qui se tient et vit tout seul », avait-il précisé au moment de la sortie de The Batman.

Enfin, The Batman 2 n’a encore aucune date de sortie, mais Matt Reeves est « ravi de revenir pour un autre chapitre ». Le sequel de The Batman pourrait se concentrer sur le Joker (Barry Keoghan) et le Sphinx (Paul Dano) qui font équipe ou encore sur les origines de Catwoman.

