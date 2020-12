Batman : ruiné par la pandémie, le justicier de Gotham fait un appel aux dons

Le showrunner de la série Agents of S.H.I.E.L.D. a réalisé un faux court-métrage sur Batman, dans lequel le super-héros apparait ruiné par la pandémie. Le milliardaire de Gotham est incarné par l’acteur Jeff Ward. Batman confie avoir tout perdu, y compris sa Batmobile et son manoir.

Batman se retrouve à la rue, victime de la crise – Crédit : Fund the Bat/YouTube

Batman explique que son ami de toujours Alfred a attrapé la COVID-19 et a dû être hospitalisé. Cette situation a forcé Bruce Wayne à reprendre les rennes de la société. Malheureusement, l’homme chauve-souris n’a pas vraiment le sens des affaires et a échoué dans ce rôle. En l’absence d’Alfred, Wayne Entreprises a donc fait faillite.

Batman a perdu sa Batcave et sa Batmobile

Le super-héros a été contraint de faire de lourds sacrifices. La banque a mis la main sur son manoir, laissant Batman SDF. Le justicier de Gotham dort désormais pendu à une branche d’arbre, tel que le fait son animal fétiche. En perdant son manoir, Batman a aussi perdu sa Batcave, et le centre de fitness qui s’y trouve. Pour continuer à s’entrainer, le super-héros n’a d’autre choix que de se rendre dans les parcs publics pour enfants.

Mais la partie la plus drôle de ces confessions est sans doute la perte de la Batmobile. Faute de moyen, Wayne a dû troquer sa voiture mythique pour une simple berline noire, sur laquelle a été placé un autocollant Batman. On est loin de l’impressionnante Batmobile du film The Batman de 2021. Sans Batcave et sans son bolide, le justicier ne peut plus faire son travail. Il invite donc tous les Américains à faire un don, afin qu’il puisse à nouveau les protéger.

Fund the Bat : une levée de fonds pour les employés d’Hollywood

Évidemment, ce message comique a un objectif beaucoup plus sérieux. Avec cette vidéo intitulée « Fund the Bat », Jeffrey Bell souhaite inviter le public à donner de l’argent pour une vraie cause. L’initiative est en effet destinée à un fonds de soutien d’urgence qui vient en aide aux employés du secteur du divertissement impactés par la crise. Batman est un personnage toujours très populaire. Cette manière originale d’exploiter le super-héros DC devrait donc sans doute toucher beaucoup de fans.

Pour pouvoir relancer les productions, les gros studios hollywoodiens ont dû investir beaucoup d’argent, notamment pour désinfecter les plateaux de tournage. Certains se sont même payés pour cela des robots. Mais de nombreuses sociétés plus modestes ne peuvent pas reprendre leurs activités, laissant des milliers d’employés au chômage.

