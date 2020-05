Covid-19 : Hollywood va désinfecter les plateaux de tournage avec des robots

L’épidémie de Covid-19 a porté un coup dur à l’industrie du cinéma qui a dû interrompre toutes ses productions pour une durée indéterminée. Si beaucoup de secteurs parviennent à appliquer les nouvelles recommandations sanitaires, les conditions de tournage d’un film ou d’une série représentent un challenge très complexe pour les studios. Mais ces derniers ont déjà une solution très hollywoodienne en réserve : des robots désinfecteurs.

Après le chien robot de Boston Dynamics utilisé pour faire respecter la distanciation sociale à Singapour, un autre type de robot vient apporter son aide pour lutter contre le Covid-19 à Hollywood. Plusieurs géants de l’industrie cinématographique tels que Netflix, Amazon et Sony ont en effet prévu de s’équiper de machines qui nettoient et désinfectent automatiquement les espaces.

Des robots qui détruisent le virus

Ces robots baptisés Xenex Germ-Zapping Robots sont construits par la société Xenex Disinfection Services. Ils stérilisent les surfaces grâce à des rayons ultraviolets qui détruisent toutes les traces du virus. Plusieurs universités et établissements de santé américains ont déjà fait appel à ces machines.

Le travail efficace de ces robots intéresse maintenant les studios de cinéma. Évoquant une future collaboration entre sa société et Hollywood, le co-fondateur de Dr. Mark Stibich a récemment déclaré : « Notre protocole de sécurité est vraiment développé, et nous avons vu des résultats avec des réductions du nombre d’infections dans les hôpitaux. C’est pourquoi nous voulons l’intégrer à l’industrie du divertissement à l’ouverture des studios. ».

En plus d’une désinfection régulière des plateaux de tournage, les règles imposées par les autorités sanitaires américaines incluent également le port du masque et le respect des distances sociales. Avec de telles conditions de travail, les studios tentent tant bien que mal de trouver des solutions innovantes pour relancer leurs productions. Mais ils ont encore bien du mal à se projeter. Le grand patron de Disney lui-même a récemment déclaré qu’il ne savait pas du tout quand les tournages pourraient reprendre. En attendant, Amazon et Netflix ont relancé leurs productions tournées à l’étranger, et notamment en France, ou les mesures sont moins strictes.

