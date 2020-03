Batman v Superman : on sait pourquoi le général Zod et Jimmy Olsen sont morts

Parmi les 15 rares moments où Superman a tué un de ses ennemis – à l’écran ou dans les comics – tuer Zod est une des décisions le plus difficiles que l’homme d’acier ait eu à prendre. Dans Man of Steel, Superman a en effet dû choisir entre sauver l’humanité, représentée par la famille que Zod essaye de tuer avec ses yeux laser, ou sauver la vie du général Zod.

Man of Steel. Crédit : DC Entertainment

Les actes des super-héros doivent avoir de lourdes conséquences

Pourquoi avoir mis Superman face à un tel choix ? Parce que les super-héros qui combattent et font disparaître des puissants vilains qui menacent la planète, ce n’est pas la vision qu’a Zack Snyder du genre super-héros. Le réalisateur avait besoin d’ajouter une notion de grand sacrifice à son histoire. « C’est comme un scénario de type Ozymandia, quand vous savez, un gros sacrifice est fait pour sauver le monde. », a expliqué le réalisateur a l’occasion de la Watch Party de Batman v Superman. Le meurtre de Zod représente donc un sacrifice personnel pour Superman et le sort de sa planète Krypton, ainsi que pour les habitants de Metropolis, dont le centre-ville est ravagé par l’affrontement entre les deux titans.

Zod est certes très puissant, mais réussir à le tuer n’était pas suffisant. « Zod est un mec puissant. Suggérer que vous puissiez le vaincre sans qu’il ne gagne presque n’est pas du tout réaliste ou le genre de conséquence que je voulais dans mes films de super-héros. », a ajouté Snyder en commentant la scène. « Je n’aime pas cette idée selon laquelle il n’y a aucune conséquence, que ces personnages arrivent à se battre dans notre monde et qu’ils créent et résolvent ces énormes problèmes. », a-t-il ajouté alors qu’il évoquait son film Watchmen.

La mort de Jimmy Olsen

Snyder est également revenu sur le destin tragique de Jimmy Olsen dans Batman v Superman. Si le réalisateur a décidé de tuer ce personnage pourtant si populaire après quelques minutes de film seulement, c’est parce qu’il n’avait aucun rôle à jouer dans le futur de la franchise. « Nous n’avons pas de place pour Jimmy Olsen dans notre grand panthéon de personnages. », avait expliqué le réalisateur peu après la sortie du film. Quelques années plus tard, cette position ne semble pas avoir changé. « Les gens me demandent toujours s’il est mort, si on le reverra, s’il reviendra à la vie. Je ne pense pas. Cela implique un univers plus grand. Cela implique que ces dominos tombent à mesure que nous avançons. », a expliqué hier Snyder.

Le prochain film de Zack Snyder sera Army of the Dead, une production qui sortira directement sur Netflix. On retrouvera parmi les acteurs Michael Cassidy, qui incarnait Jimmy Olsen dans Batman v Superman.

