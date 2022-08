Better Call Saul résout l’un des plus grands mystères de Breaking Bad

Breaking Bad est une série incroyablement riche en petits détails, mais aussi pleine de mystères irrésolus. Depuis la diffusion des derniers épisodes en 2013, les fans se posent notamment une question : mais qu’est devenu Huell Babineaux, le garde du corps de Saul Goodman ? Le mystère vient d’être éclarici dans un épisode de Better Call Saul.

Depuis la diffusion de To’hajiilee, l’avant-avant-dernier épisode de Breaking Bad sorti en 2013, les fans se demandent ce qu’est devenu l’adorable garde du corps de Saul Goodman, Huell Babineaux, incarné par Lavell Crawford.

L’arc du personnage n’aura jamais eu de conclusion dans la série et nous ne l’aurons pas revu après son interrogatoire sur l’emplacement de Walter White par Hank et Steve Gomez. Rassurez-vous : la série Better Call Saul a enfin donné une explication concrète de ce qu’est devenu Huell, dans un épisode tout justement intitulé Breaking Bad.

Attention : spoilers des séries Breaking Bad et Better Call Saul.

Mais qu’est devenu Huell Babineaux, le garde du corps de Saul Goodman ?

Le dernier plan d’Huell dans Breaking Bad montre le garde du corps assis anxieusement, seul, dans une pièce, après son interrogatoire par la DEA. La série n’aura jamais expliqué ce qu’il est devenu : comme l’avaient expliqué les réalisateurs, Huell n’était pas assez important et ils n’avaient pas eu assez de temps pour filmer ce qu’il était devenu. Le script, déjà bien rempli, devait aller droit à l’essentiel.

Ce mystère aura conduit les internautes à façonner toute une variété de mèmes et de réactions amusantes en ligne au cours de la décennie qui a suivi cet épisode. Les fans s’amusaient notamment à croire qu’Huell était toujours en train d’attendre que quelqu’un revienne le chercher.

Huell a commis de nombreux crimes pendant qu’il travaillait avec Jimmy et Saul, mais aucun ne pouvait conduire à une mise en accusation directement liée à l’affaire Walter White. La DEA se devait de le laisser partir, mais pas parce qu’il faisait l’objet d’une enquête. Hank et Gomie l’utilisaient simplement pour se rapprocher de Walt.

Le onzième épisode de la sixième saison de Better Call Saul vient donc enfin éclairer sa situation. Lors d’un appel téléphonique avec sa secrétaire Francesca Liddy, Gene Takovic veut tout savoir sur l’endroit où ses anciens associés se sont cachés depuis que leur opération à Albuquerque. Elle l’informe que Huell a été relâché et mis hors de cause parce que la DEA le retenait sous de faux prétextes. Huell décide ainsi de retourner à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il a grandi. La boucle est bouclée.

