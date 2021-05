Beyoncé et Jay-Z s’offrent la Rolls Royce la plus chère au monde

Beyoncé et Jay-Z viennent de débourser la coquette somme de 28 millions de dollars pour acquérir la Boat Tail, modèle de Rolls Royce le plus cher au monde.

C’est sans doute la voiture de tous les records. Et certainement la plus onéreuse sur le marché ! En effet, le modèle Boat Tail de Rolls Royce a battu les prix déjà élevés de la Voiture Noire Bugatti et de la Sweptail. Pour acquérir ce précieux bijou, il faut débourser la somme astronomique de 28 millions de dollars. Une somme qui n’a pas fait peur à ses derniers acquéreurs : les stars Beyoncé et Jay-Z.

La Boat Tail : le raffinement à 28 millions de dollars – Crédit : Rolls Royce

Au-delà de son prix mirobolant, la Boat Tail est également un véritable bijou technique. Pas étonnant donc que le couple ait littéralement craqué sur ce modèle hors-normes !

Un précieux véhicule

Sa ligne est directement inspirée de l’ingénierie nautique. Au-delà de son fabuleux design, le bolide propose de belles options. Ce modèle reflète avant tout la réussite de la maison Rolls Royce, comme en témoignent les deux propriétaires de la marque. Ces derniers rêvaient en effet de « créer une réponse à une vie de travail acharné, de succès obtenus et de célébrations nécessaires ». Ils ont ainsi imaginé une voiture un poil outrancière, conçue pour faire la fête en bord de mer.

La couleur bleu pétrole de la carrosserie n’est pas le fruit du hasard. C’est la teinte préférée des dirigeants de la marque. Amateurs de grands crus de champagne, ils n’ont pas hésite à intégrer un réfrigérateur intégralement pensé pour conserver les bouteilles à 6 degrés. La température recommandée pour savourer quelques bulles d’exception.

Ce modèle ne pouvait que séduire Beyoncé et son époux. Le couple est passionné par les bateaux de collection et le bleu est devenu leur couleur fétiche depuis la naissance de leur fille. « On pense que cette voiture fantastique a été commandée par Beyonce et Jay Z, avec tous les détails correspondant à leurs objets préférés » rapporte ainsi un journaliste du Daily Telegraph. Sans doute a t-il raison ! Rolls Royce n’a pour le moment pas confirmé cette théorie.

Excessivement riche, le couple ne s’est donc pas privé pour acheter la voiture de leurs rêves. Et même si c’est pour faire parler d’eux, on adore toujours autant ce genre d’anecdote un peu folle !

Source : Autoevolution

Rolls-Royce : des clients chinois achètent des voitures d’un million de dollars avec leurs smartphones