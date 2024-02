Tesla : la recharge électrique moins chère qu’à la maison aux heures super-creuses

Un tarif très attractif aux superchargeurs, mais sur certains horaires

Tesla, le leader des voitures électriques, vient de lancer les heures super-creuses dans ses Superchargeurs. Selon les stations et les horaires, le prix du kWh peut descendre jusqu’à 0,12 centimes d’euros, un tarif encore moins cher que la recharge à la maison. Une initiative qui vise à rendre la recharge plus accessible et plus attractive.

Des tarifs très accessibles à certaines heures

Tesla est connu pour sa politique tarifaire agressive, qui lui permet de dominer le marché des voitures électriques. Mais le constructeur américain ne se contente pas de baisser (ou d’augmenter) le prix de ses véhicules, il s’attaque aussi au coût de la recharge. Depuis ce 11 février 2024, Tesla a mis en place les heures « super-creuses » dans ses Superchargeurs, des bornes rapides qui peuvent délivrer jusqu’à 250 kW.

Le principe est simple : le prix du kWh varie en fonction de la demande et de l’offre d’électricité sur le réseau. Ainsi, aux heures où la consommation est faible, le prix baisse, et inversement. Selon les témoignages de certains, le prix du kWh peut atteindre 0,12 euro entre minuit et quatre heures du matin, dans certaines stations comme celle de Roissy-en-France. C’est moins cher que le tarif moyen de l’électricité à domicile, qui est de 0,2 euro du kWh.

Petite nouveauté cette semaine avec l’introduction de nouveaux tarifs « super heures creuses » sur certains SUC. La différence avec les HC à la maison s’est fortement réduite ! pic.twitter.com/IwiCQPpr0p — Matthieu (@MattSpe666) February 8, 2024

Cette initiative permet à Tesla de se démarquer de la concurrence, qui propose des tarifs souvent plus élevés pour la recharge rapide. Par exemple, Ionity facture 0,69 euro du kWh pour ses bornes de 350 kW. Tesla rend ainsi la recharge plus accessible et plus attractive pour ses clients, mais aussi pour les autres conducteurs de voitures électriques, qui peuvent utiliser les Superchargeurs moyennant un abonnement mensuel ou un surcoût.

Tesla n’a pas fait d’annonce officielle sur cette nouveauté, qui a été repérée par les internautes. Il s’agit d’une évolution logique, après la baisse de 16 % du prix des Superchargeurs en janvier. Une bonne nouvelle avec la fin du bouclier tarifaire et l’augmentation du prix de l’électricité.