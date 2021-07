Blade 3 : le réalisateur répond aux rumeurs d’étranglement de Wesley Snipes

Troisième et dernier film de la franchise Blade, Trinity n’a pas fini de marquer les esprits. Dans cet opus, le FBI est aux trousses du « héros », ce dernier ayant été accusé de nombreux meurtres. Blade doit se liguer avec les Nightstalkers pour vaincre Dracula. Mais ce tournage a rapidement viré au cauchemar, des aveux mêmes de plusieurs comédiens. En effet, Wesley Snipes s’en serait violemment pris au réalisateur, tentant de l’étrangler. En cause : une nuit dans un club de strip-tease qui aurait bien mal tournée.

Presque 20 ans plus tard, David S.Goyer revient enfin sur ce tragique épisode, pour livrer sa version des faits. Et le réalisateur ne garde pas un excellent souvenir de ce tournage.

Blade 3 : le réalisateur donne enfin sa version des faits

La légende veut que cette anecdote soit malheureusement vraie. Après cet incident, Snipes se serait coupé de l’équipe créative. L’acteur a alors cessé de communiquer avec le réalisateur, se contentant de laisser des post-it avec la mention « signé Blade« . Snipes a toujours nié ces allégations. Pour se défendre, le comédien dit que si cela avait été avéré, il aurait immédiatement été arrêté par les forces de l’ordre.

Goyer a finalement donné son sentiment sur ce regrettable épisode. « Disons simplement que je respecte énormément Wesley en tant qu’acteur. Mais nous ne sommes plus amis. Ce film n’a pas été une bonne expérience. Impossible de vous dire que nous sommes satisfaits du résultat. C’était une production chaotique et torturée » confie ainsi le réalisateur. Sans confirmer ou non l’épisode de l’étranglement, ses aveux semblent pourtant donner raison aux rumeurs.

Pourtant Blade 3 n’a pas à rougir de sa performance au box-office mondial, empochant des bénéfices de l’ordre de 132 millions de dollars. Après sa sortie, Snipes a attaqué New Line Cinema, reprochant au distributeur de l’avoir écarté de toute décision sur le contenu du film, malgré sa place de co-producteur. Tous ces incidents auront eu raison d’un possible retour de la franchise.

