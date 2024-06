The Batman 2 annulé ? James Gunn tord le cou aux rumeurs

The Batman 2 devrait finalement sortir en octobre 2026, soit quatre ans après le premier opus. Le lancement du film a été décalé en raison de la grève des scénaristes qui a retardé l’écriture du scénario. Des rumeurs d’annulation ont toutefois fleuri ces dernières semaines, d’aucuns affirmant que le retard avait poussé la Warner à abandonner le projet de trilogie. Des craintes exacerbées à l’aune du virage pris par Peter Safran et James Gunn, le nouveau patron de DC Studios.

Pour rappel, les deux hommes ont débranché le DCEU pour mettre sur pied un nouvel univers interconnecté “plus cohérent” mêlant des films, des séries et des jeux vidéo liés les uns aux autres. Plusieurs projets ont déjà fait les frais de cette nouvelle politique à l’instar de Black Adam 2, Wonder Woman 3 et même de la série Superman & Lois, annulée pour laisser toute la lumière à Superman Legacy.

The Batman 2 verra bien le jour

The Batman 2, dont le premier opus était indépendant du DCEU, va-t-il suivre le même sort ? Un internaute a questionné James Gunn à ce sujet sur Instagram, le réalisateur étant particulièrement actif sur les réseaux sociaux : “Hey James, la rumeur selon laquelle The Batman Part 2 et le troisième opus seront annulés est-elle vraie ?” “Bien sûr que non”, a répondu le cinéaste, ce qui devrait rassurer les fans les plus inquiets de l’homme chauve-souris.

James Gunn sets the record straight if Matt Reeves ‘THE BATMAN’ trilogy is getting cancelled



“Of course not” pic.twitter.com/taXPkQazYg — DC Film News (@DCFilmNews) June 12, 2024

DC Studios va donc continuer l’arc démarré dans The Batman qui aborde les premières années du super-héros dans la peau du justicier de Gotham. Outre la suite, deux spin-offs sont d’ailleurs également au programme. La série sur le Pingouin sortira en septembre prochain sur la plateforme Max disponible depuis peu en France. Celle sur la police de Gotham a finalement été abandonnée au profit d’une autre série axée sur l’asile d’Arkham, lequel sera d’ailleurs au cœur du film Joker : Folie à deux.